Tel Aviv al ritmo delle sirene e degli allarmi. «Ma la fine della guerra è ancora lontana»

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Al piano meno quattro del grande centro commerciale Dizingoff, nel centro di Tel Aviv, in tempi normali c’era un grande parcheggio di automobili. Oggi è una tendopoli sotterranea nella quale centinaia di israeliani bivaccano dall’inizio della guerra. C’è chi vende snack, chi scambia libri e perfino chi gioca a ping pong fra i cuscini e i materassi buttati a terra. Sono i residenti che non hanno spazi sicuri nelle proprie case e che non vogliono fare avanti e indietro dai rifugi pubblici tre o qu