«Che il processo inizi!», ha scritto Donald Trump nell’epilogo del suo post sul social Truth dopo la telefonata con Vladimir Putin. Due ore che sono andate «molto bene», secondo Trump, e i due paesi «inizieranno immediatamente i negoziati per un cessate il fuoco e, ancora più importante, per una fine della guerra».

Immancabilmente il presidente ha inserito nel discorso i grandi vantaggi commerciali per la fine del «bagno di sangue», ha comunicato di avere riferito il contenuto della conversazione ai partner europei e ha detto che il Vaticano – «rappresentato dal Papa» – ha dichiarato di essere interessato a ospitare i negoziati.

Richieste territoriali

Il presidente russo ha dato una lettura diversa. Ha definito il dialogo di due ore «informativo, franco e molto utile». Secondo i comenti del Cremlino, Trump ha parlato con l’omologo del cessate il fuoco, cosa che «sarà possibile solo una volta raggiunti accordi appropriati», ha commentato Putin con l’agenzia Tass dopo l’incontro. Che cosa significhi «accordi appropriati» Putin non lo ha specificato, ma non è difficile interpretare: si tratta delle solite condizioni territoriali e di neutralità dell’Ucraina che finora la Russia ha posto come imprescindibili.

Non ci sono stati finora segnali che il Cremlino giudichi come «appropriati» accordi che non prevedono annessioni presenti e promesse di non aderire alla Nato in futuro. Di concreto, ammesso che si possa parlare di concretezza, c’è la promessa di lavorare con l’Ucraina al memorandum per un eventuale accordo di pace.

Prima di dialogare con il presidente russo, Trump ha parlato brevemente al telefono con Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino che proprio domenica ha anche salutato a Roma il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, nella prima occasione d’incontro dopo il devastante colloquio nello Studio Ovale. A conti fatti, è stato un momento positivo per Zelensky, che dopo le difficoltà iniziali con l’amministrazione ha lavorato alacremente per ricucire le relazioni.

Lo stesso Vance sul volo che lo riportava a Washington aveva avvertito che il presidente avrebbe in qualche modo messo alle strette il russo, annunciando che l’amministrazione si ritirerà dai negoziati se non ci sarà un cambiamento. «È necessario fare pressione sulla Russia affinché ponga fine alla guerra», ha scritto il presidente ucraino su Telegram dopo un incontro con alti funzionari per valutare l’esito dei negoziati in Turchia. La Russia, per parte sua, ha commentato la settimana negoziale con i missili.

Alla vigilia del colloquio, la Mosca ha sferrato il più vasto attacco con droni dall’inizio dell’invasione del 2022 – 273 mezzi coinvolti – e ha testato un missile balistico intercontinentale Sarmat. Un messaggio chiaro: la forza militare resterà sul tavolo finché il Cremlino non otterrà garanzie sostanziali.

Trattativa fallita

È stato Trump stesso ad annunciare la chiamata dal social Truth sabato, al termine di una settimana segnata dalla ridefinizione della politica degli Stati Uniti in Medio Oriente e in parallelo dal fallimentare tentativo della Casa Bianca di portare Putin e Zelensky a un tavolo a Istanbul, dove Trump li avrebbe eventualmente raggiunti fra una firma e l’altra di accordi miliardari con i paesi del Golfo.

Lo scopo del contatto è «fermare il bagno di sangue che sta uccidendo, in media, oltre 5mila saldati russi e ucraini alla settimana», ennesima statistica di cui il presidente non rivela la fonte. «Spero che sia una giornata produttiva, che si arrivi a un cessate il fuoco, che questa guerra che non avrebbe mai dovuto iniziare, finisca», ha scritto il presidente, nell’ennesima reiterazione del concetto.

La telefonata è maturata in un contesto che combinava urgenza diplomatica ed escalation militare. Dopo il vertice di Istanbul disertato dai leader, Mosca e Kiev sono rimaste distanti: Putin pretende che l’Ucraina rinuncia all’ingresso nella Nato e si ritiri dalle regioni contese, mentre Kiev, forte del sostegno occidentale, respinge ogni concessione territoriale. Il summit si è chiuso con uno scambio di prigionieri e nessun cessate il fuoco.

Trump, determinato a presentarsi come pacificatore globale, ha annunciato una serie di colloqui lampo: prima il Cremlino, poi Zelensky e a seguire i leader dell’Alleanza Atlantica. In vista della chiamata aveva avvertito Putin che ulteriori sanzioni sarebbero scattate senza segnali concreti di apertura negoziale.

L’Europa, intanto, ha fatto pressione. La coalizione dei volenterosi riunita in vertice a Tirana ha parlato al telefono con il presidente, temendo un accordo che congelasse la linea del fronte a vantaggio russo e insistendo perché ogni tregua fosse legata a un ritiro verificabile delle truppe di Mosca. Al di fuori del formato dei volenterosi, Giorgia Meloni ha a sua volta parlato con la Casa Bianca, a vale dell’incontro a Roma con il vicepresidente J.D. Vance, venuto per l’inaugurazione del ministero petrino di Leone XIV.

Nel clima di inconcludenza diplomatica, la persuasione via telefono rimane l’unica di leva di Trump. Gli scenari tracciati a Washington oscillano fra un cessate il fuoco di trenta giorni, che l’Ue spera di strappare per avviare verifiche sul terreno, e il fallimento immediato, che significherebbe approvare un nuovo pacchetto di sanzioni e maggiori forniture di armi a Kiev.

In caso di stallo, Ankara si è già offerta di ospitare un vertice “Trump-Putin-Zelensky” a metà giugno. Le aspettative al momento sono basse, per non dire nulle.

