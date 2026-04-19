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C’è stato un nuovo tentativo di incendio doloso in una sinagoga a Londra. In questo caso, si tratta di un edificio di culto del nord-ovest della città, la Kenton United Synagogue. Il locale ha subito qualche lieve danno da fumo e sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. L'episodio è avvenuto durante la notte scorsa e si tratta dell’ultimo di una serie di episodi contro la comunità ebraica, secondo il Community Security Trust(CST),organizzazione che

fornisce sicurezza alla comunità ebraica. Mercoledì era già stato compiuto un attacco incendiario contro una sinagoga nella vicina Finchley. Venerdì notte invece si è verificato un incendio doloso in un edificio di Londra usato in precedenza da un'organizzazione ebraica.

Secondo il Guardian la polizia metropolitana di Londra sta valutando anche un possibile coinvolgimento di agenti iraniani. «La natura degli incidenti è stata simile: attacchi incendiari contro luoghi collegati a Israele e alla comunità ebraica a Londra», ha dichiarato la vice commissaria aggiunta Vicki Evans, coordinatrice nazionale per l’antiterrorismo. Secondo quanto riferito, la maggior parte degli attacchi sarebbe stata rivendicata online dal gruppo Ashab al-Yamin, emerso lo scorso marzo dopo l’inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Lo stesso gruppo avrebbe rivendicato altri episodi negli ultimi mesi in Europa, colpendo luoghi di culto, aziende e istituzioni finanziarie legati a interessi ebraici o israeliani.

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