Il sisma ha colpito l’isola di Flores ed è stato seguito da decine di repliche. Circa duemila persone sono state evacuate a Nagekeo, mentre frane e problemi alle comunicazioni ostacolano i soccorsi

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Almeno 20 persone sono morte dopo il terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito sabato l’Indonesia orientale. La scossa è stata registrata alle 4:58 ora locale, le 21:58 GMT, al largo dell’isola di Flores ed è stata seguita da decine di repliche. L’allerta tsunami, diramata dopo il sisma, è stata revocata circa tre ore più tardi. In diverse aree sono state registrate onde inferiori a un metro.

L’epicentro è stato localizzato appena al largo della costa settentrionale di Flores, a circa 68 chilometri a nord-ovest della città costiera di Ende. L’United States Geological Survey (USGS), l’agenzia geologica statunitense, ha indicato una profondità di 10 chilometri, mentre l’agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica Bmkg ha registrato la prima scossa a 15 chilometri di profondità.

Il bilancio più grave arriva dalla zona di Maumere, principale città della reggenza di Sikka, sull’isola di Flores. Fathur Rahman, responsabile dell’agenzia di soccorso della città, ha riferito di 20 morti, sei feriti e due persone ancora intrappolate sotto le macerie.

Le squadre di soccorso non sono ancora riuscite a raggiungere Nagekeo, la regione più vicina all’epicentro, dove i segnali di comunicazione sono stati compromessi. I tentativi di arrivare in auto sono stati bloccati dalle frane, mentre un’altra squadra sta cercando di raggiungere l’area via traghetto.

Secondo l’agenzia nazionale per la gestione delle emergenze Bnpb, circa 2.000 residenti di Nagekeo sono stati evacuati. Sono stati segnalati danni ad abitazioni, magazzini e strutture governative, oltre a congestione del traffico e interruzioni dell’elettricità in alcune zone della reggenza.

Il governatore della provincia di Nusa Tenggara Orientale, Emanuel Melkiades Laka Lena, ha dichiarato che almeno cinque persone sono morte sotto le macerie mentre dormivano.

Le scosse sono state avvertite in tutta Nusa Tenggara Orientale e Occidentale e in alcune zone di Sulawesi Meridionale. In diverse aree, secondo il Bnpb, il terremoto è stato percepito per circa un minuto. A Ende un ospedale ha trasferito i pazienti all’esterno.

Dopo la scossa principale sono state registrate numerose repliche. L’Indonesia si trova lungo la cosiddetta «Cintura di fuoco del Pacifico», una zona caratterizzata da forte attività sismica e vulcanica. Nel 1992 la stessa area era stata colpita da un terremoto di magnitudo 7,5 che provocò gravi distruzioni.

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