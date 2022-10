Un sisma di magnitudo 5.8 è avvenuto in Iran questa notte. Il sisma è stato registrato dalla rete dell'Ingv.

Il Centro di ricerca per le geoscienze tedesco ha fornito una magnitudo di 5.5 e localizza il sisma al confine con l'Azerbaigian e lo stesso fa l'Istituto sismologico americano indicando una magnitudo di 5.7 e un epicentro a 11 km da Khowy, nell'Azerbaigian iraniano.

Secondo la tv di stato iraniana le autorità sanitarie hanno contato almeno 276 feriti. Secondo l’unità per le emergenze di Kohwy «276 persone sono rimaste ferite. Di queste, 68 sono state portate in ospedale per fratture di lieve entità».

