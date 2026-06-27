Venezuela, oltre mille morti: macerie e fischi per Rodríguez

I morti registarti sono almeno 1.430, ma il numero è destinato a crescere. Monta la rabbia contro il governo di Delcy Rodriguez per i soccorsi, lenti e tardivi. Si mobilitano i paesi internazionali: 1.600 gli operatori atterrati nel paese, compreso il maggiore generale dei Marines. Gli Usa revocano le sanzioni e stanziano 150 milioni

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La terra continua a tremare sotto i piedi dei venezuelani. Lo sciame sismico non si è mai fermato da mercoledì, quando due scosse di terremoto di 7.2 e 7.5 gradi hanno sconquassato il paese. È andato avanti per tutta la notte senza sosta, fino alle prime luci dell’alba di ieri. Ogni minuto che passa è un minuto perso. Intrappolate sotto le macerie ci sono decine di migliaia di persone. Si scava a mani nude, quanto più velocemente possibile, in cerca di un qualsiasi segno di vita. Molto spesso pe