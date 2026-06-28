La geopolitica della solidarietà: a Caracas nessuno vuole perdere

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Da tre giorni gli ospedali di Caracas sono presi d’assalto. Non solo dai feriti estratti vivi dalle macerie di La Guaira, ieri altre 33 secondo le autorità locali. Arrivano anche i familiari e gli amici dei circa 50.000 dispersi, in cerca dei loro cari. Alcuni hanno le loro fotografie incollate addosso, nel caso qualcuno li riconoscesse. Li cercano negli elenchi affissi sui muri delle strutture sanitarie, spulciati fino all’ultimo nome per essere sicuri che non figuri quello che vorrebbero legge