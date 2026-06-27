«Crolli ovunque: Negli ultimi anni edilizia selvaggia»

Secondo Ennio Di Marcantonio, giornalista della Radio Nacional de Venezuela, il sisma ha fatto emergere un problema profondo: decenni di urbanizzazione improvvisata e di scelte edilizie compiute senza considerare la natura del territorio

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Il terremoto che ha colpito il Venezuela non ha lasciato dietro di sé città interamente rase al suolo. Le immagini mostrano edifici crollati e lesionati, chiese danneggiate, infrastrutture compromesse e interi quartieri da mettere in sicurezza, ma non una catastrofe totale. Eppure, secondo Ennio Di Marcantonio, giornalista della Radio Nacional de Venezuela, il sisma ha fatto emergere un problema molto più profondo: decenni di urbanizzazione improvvisata e di scelte edilizie compiute senza consid