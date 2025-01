Scambio di prigionieri, ritorno dei civili sfollati nelle loro case nel nord e l’attraversamento dei combattenti e dei civili palestinesi feriti in Egitto attraverso il valico di Rafah. Sono solo alcune delle condizioni contenute nell’intesa finale

Il media qatariota Middle East Eye ha pubblicato il testo completo dei nuovi dettagli dell’accordo su cui Hamas e Israele hanno raggiunto l’intesa nella serata del 15 gennaio. Il documento include disposizioni per lo scambio di prigionieri, il ritorno dei civili sfollati nelle loro case nel nord e l'attraversamento dei combattenti e dei civili palestinesi feriti in Egitto attraverso il valico di Rafah, nella striscia di Gaza meridionale.

Appendice I

Procedure e meccanismi pratici per attuare l'accordo per lo scambio di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi e il ritorno a una calma sostenibile che porterebbe a un cessate il fuoco permanente tra le due parti

1. Fase due preparativi:

L'obiettivo delle parti e dei mediatori è raggiungere un consenso finale per attuare l'accordo del 27 maggio 2024 sullo scambio di ostaggi e prigionieri e ripristinare una calma sostenibile che consenta di raggiungere un cessate il fuoco permanente tra le parti.

Tutte le procedure della prima fase proseguiranno nella fase 2 finché saranno in corso le negoziazioni sulle condizioni di attuazione della fase 2 e i garanti del presente accordo si adopereranno per garantire che le negoziazioni proseguano fino al raggiungimento di un accordo.

2. Ritiro delle forze israeliane:

Ritiro delle forze israeliane verso est dalle aree densamente popolate lungo i confini della Striscia di Gaza, compreso Wadi Gaza (asse Netzarim e rotonda del Kuwait).

Le forze israeliane saranno dispiegate in un perimetro di (700) metri, con un'eccezione in 5 punti localizzati che saranno aumentati di non più di (400) metri aggiuntivi che la parte israeliana determinerà, a sud e a ovest del confine, e sulla base delle mappe concordate da entrambe le parti che accompagnano l'accordo.

3. Scambio di prigionieri:

a. I 9 malati e feriti dall'elenco dei 33 saranno rilasciati in cambio della liberazione di 110 prigionieri palestinesi condannati all'ergastolo.

b. Israele rilascerà 1000 detenuti di Gaza dall'8 ottobre 2023 che non erano coinvolti nel 7 ottobre 2023

c. Gli anziani (uomini sopra i 50 anni) inclusi nell'elenco dei 33 saranno rilasciati in cambio di una chiave di scambio di 1:3 ergastoli + 1:27 altre condanne.

d. Ebra Mangesto e Hesham el-Sayed - saranno rilasciati secondo una chiave di scambio di 1:30, così come 47 prigionieri Shalit.

e. Un certo numero di prigionieri palestinesi saranno rilasciati all'estero o a Gaza sulla base di elenchi concordati tra entrambe le parti.

4. Corridoio di Filadelfia:

a. La parte israeliana ridurrà gradualmente le forze nell'area del corridoio durante la fase 1 sulla base delle mappe allegate e dell'accordo tra entrambe le parti.

b. Dopo l'ultimo rilascio degli ostaggi della prima fase, il giorno 42, le forze israeliane inizieranno il ritiro e lo completeranno entro il giorno 50.

5. Attraversamento del confine di Rafah:

a. Il valico di Rafah sarà pronto per il trasferimento dei civili e dei feriti dopo il rilascio di tutte le donne (civili e soldati). Israele lavorerà per rendere pronto il valico non appena l'accordo sarà firmato.

b. Le forze israeliane si ridistribuiranno attorno al valico di Rafah secondo le mappe allegate.

c. 50 militari feriti potranno attraversare ogni giorno accompagnati da (3) individui. Ogni attraversamento individuale richiederà l'approvazione israeliana ed egiziana.

d. L'attraversamento sarà gestito sulla base delle discussioni con l'Egitto dell'agosto 2024.

6. Uscita dei civili malati e feriti:

a. A tutti i civili palestinesi malati e feriti sarà consentito di attraversare il confine di Rafah, secondo la sezione 12 dell'accordo del 27 maggio 2024.

7. Ritorno degli sfollati interni disarmati (corridoio di Netzarim):

a. Il ritorno è concordato sulla base dell'accordo del 27 maggio 2024, sezione 3-a e 3-b.

b. Il 7° giorno, ai pedoni sfollati sarà consentito di tornare a nord, senza portare armi e senza ispezione tramite Rashid Street. Il 22° giorno, sarà consentito loro di tornare a nord anche da Salahudin Street, senza ispezione.

C. Il settimo giorno, ai veicoli e a tutto il traffico non pedonale sarà consentito di tornare a nord del corridoio di Netzarim dopo un'ispezione dei veicoli che sarà effettuata da una società privata che sarà designata dai mediatori in sincronia con la parte israeliana, sulla base di un meccanismo concordato.

8. Protocollo di aiuti umanitari:

a. Le procedure di aiuto umanitario previste dall'accordo saranno eseguite in base al protocollo umanitario concordato sotto la supervisione dei mediatori.

© Riproduzione riservata