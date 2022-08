In Thailandia sono morte almeno 13 persone e altre 41 sono rimaste ferite in un incendio, scoppiato in una discoteca a Sattahip, nel sud del paese. La discoteca si chiama Mountain B ed era piena intorno all’una di notte, quando c’è stato l’incendio. Secondo quanto scrive il Bangkok Post, almeno 4 donne e 9 uomini sono morti. Il locale aveva aperto appena un mese fa.

I 41 feriti, dei quali quattro sarebbero in condizioni molto gravi, sono stati trasferiti in un ospedale vicino, come hanno fatto sapere i vigili del fuoco. Dopo ore di lavoro per spegnere il rogo, le autorità hanno isolato la struttura, che potrebbe crollare.

(AP Photo/Anuthep Cheysakron)

Le vittime

Sui social si trovano facilmente alcuni video molto impressionati (e che per questo non vi mostriamo) della discoteca che brucia e di persone che scappano, avvolti dalle fiamme. Secondo Wuttipong Somjai, capo della polizia locale, tutte le vittime sarebbero di nazionalità thailandese.

Il distretto di Sattahip si trova nella provincia di Chonburi, a circa 160 chilometri a sud-est di Bangkok.

L'esterno della discoteca danneggiata (AP Photo/Anuthep Cheysakron)

