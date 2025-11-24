La sfida a Trump è interna: Massie, l’uomo che ha spaccato i Maga

Il deputato libertario del Kentucky ha trovato come costringere il presidente a pubblicare i file di Epstein. L’inquilino della Casa Bianca gli ha promesso vendetta al midterm. Lui tiene il punto e non indietreggia
Il più trumpiano fra gli avversari di Donald Trump è Thomas Massie, 54enne deputato repubblicano del Kentucky che si mette ormai stabilmente contro i progetti del presidente nel nome della fedeltà ai principi Maga. Massie è il principale artefice della legge che costringerà nei prossimi 30 giorni il dipartimento di Giustizia a pubblicare tutti i documenti legati a Jeffrey Epstein, ma aveva già disobbedito agli ordini del partito quando questi violavano apertamente la linea promessa dal governo.