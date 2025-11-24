turbolenze a destra

La sfida a Trump è interna: Massie, l’uomo che ha spaccato i Maga

Thomas Massie (FOTO EPA)
Thomas Massie (FOTO EPA)
Mattia Ferraresi
24 novembre 2025 • 07:00

Il deputato libertario del Kentucky ha trovato come costringere il presidente a pubblicare i file di Epstein. L’inquilino della Casa Bianca gli ha promesso vendetta al midterm. Lui tiene il punto e non indietreggia

Il più trumpiano fra gli avversari di Donald Trump è Thomas Massie, 54enne deputato repubblicano del Kentucky che si mette ormai stabilmente contro i progetti del presidente nel nome della fedeltà ai principi Maga. Massie è il principale artefice della legge che costringerà nei prossimi 30 giorni il dipartimento di Giustizia a pubblicare tutti i documenti legati a Jeffrey Epstein, ma aveva già disobbedito agli ordini del partito quando questi violavano apertamente la linea promessa dal governo.

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)