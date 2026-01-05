gli scenari globali nello schema trump-putin-xi

Tocca a Cuba e Taiwan? Così i tre imperatori si spartiscono il mondo

Gigi Riva
05 gennaio 2026 • 06:40

Con il golpe targato Usa in Venezuela prende forma la nuova Yalta degli autocrati. Il tycoon torna a parlare dell’Avana. E sulla Groenlandia: «Ci serve assolutamente». Mentre l’Europa è inerme

Il Grande Bugiardo Donald Trump ha tuttavia la dote della sincerità quando disegna il mondo come lo vorrebbe, così come ha fatto nella conferenza stampa per gloriarsi del colpo di stato in Venezuela. Nessun pudore nel rifarsi alla dottrina Monroe per il Sudamerica, “giardino di casa” di cui disporre a piacimento. Anzi rendendo ancora più feroce la presa sui paesi del Continente, obbligati a cedere il controllo dei poteri e soprattutto delle risorse, nella famelica sete di denaro del tycoon diven

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Il suo ultimo libro è Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori)