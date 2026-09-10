Le torri in fiamme, le grida, il vuoto. Mio fratello “dentro” l’11 settembre

Quando alle 9.15 la televisione mostrò un aereo che colpiva con tremenda bellezza la Torre Nord, sembrò un film della Disney. Mio fratello Yuri e sua moglie Frida erano lì: videro il World Trade Center bruciare, le persone gettarsi nel vuoto da settanta piani d’altezza, l’apocalisse del crollo

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Nel settembre del 2001 vivevo in Florida, a Sunny Isles Beach. L’11 settembre cominciò come un giorno qualunque: una passeggiata mattutina in spiaggia con mio figlio, un anno e mezzo, e alle 8 lui era già sul seggiolone in cucina, mentre mia moglie gli dava il semolino con il cucchiaio. Verso le 9 ero nel mio studio, davanti al laptop, a raccogliere le idee, guardando ora lo schermo del televisore appeso al muro – la Abc trasmetteva le notizie, ma senza audio – ora, attraverso la parete di vetro