L’esercito dell’Armenia e quello dell’Azerbaijan si stanno scontrando violentemente lungo i confini della regione contesa del Nagorno-Karabakh. Almeno dieci soldati sono morti, oltre a numerosi civili e diversi veicoli militari sono stati distrutti. Il governo dell’Armenia ha proclamato la legge marziale e ha annunciato la mobilitazione completa delle sue forze militari.

Bombardamenti, attacchi aerei e truppe di terra

Al momento sono in corso scontri lungo tutto il confine della regione contesa tra i due paesi, con bombardamenti di artiglieria, attacchi aerei e coinvolgimento di truppe di terra e mezzi corazzati. Diversi filmati diffusi dal ministero della Difesa armeno mostrano veicoli azeri in fiamme. Il Nagorno-Karabakh è riconosciuto a livello internazionale come parte dell’Azerbaijan, ma è controllato dai separatisti armeni.

Il governo armeno sostiene che gli scontri sono cominciati quando l’esercito azero ha lanciato un vasto attacco intorno alle 8 di domenica mattina, le 6 ora italiana. Nell’attacco sono stati bombardati una serie di obiettivi civili, tra cui la capitale dell’area contesa, Stepanakert. Da parte sua, il governo azero ha detto che è in corso una «controffensiva» lungo tutto il fronte.

La posizione di Russia e Turchia

I ministri degli Esteri di Russia e Francia ha chiesto a entrambi i paesi di sospendere le ostilità e di iniziare a trattare per una soluzione pacifica del conflitto, mentre il ministero della Difesa turco ha annunciato il suo «supporto incondizionato» all’Azerbaijan, accusando l’Armenia di essere il principale ostacolo alla pace nella regione del Caucaso.

Il Nagorno-Karabakh è al centro di una disputa territoriale tra i due paesi da più di due decenni. Lo scorso luglio, 16 persone erano morte in una serie di scontri nella regione. L’ultima volta che il Nagorno-Karabakh è stato al centro di combattimenti su larga scala è stato nel 2016, quando l’esercito azero ha lanciato un’offensiva per cercare di riconquistare la regione. Gli eserciti dei due paesi si sono affrontati per quattro giorni, causando la morte di almeno trecento persone tra militari e civili. Nessuna delle due fazioni ha ottenuto risultati concreti in seguito ai combattimenti.

Un’offensiva preparata da settimane

Tradizionalmente, l’Armenia è sostenuta dalla Russia, mentre l’Azerbaijan è appoggiato dalla Turchia. Olesya Vartanyan, analista del Crisis Group, ha scritto su Twitter che la preparazione per l’offensiva iniziata domenica era nota da settimane, ma che i principali attori della regione non sono intervenuti per evitare il conflitto. Se non ci sarà un intervento della comunità internazionale, prosegue Vartanyan, l’attuale conflitto potrebbe diventare più grande di quello del 2016.