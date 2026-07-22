vertice teso tra rubio e wang yi

Tra Cina e Usa la cortina di ferro è tecnologica

Michelangelo Cocco
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22 luglio 2026 • 19:47

Il presidente Usa ordina di tagliare la dipendenza del Pentagono da terre rare e componenti cinesi. Il Dragone risponde con una nuova stretta all’export hi-tech

Donald Trump ha emanato un ordine esecutivo che impone di accelerare il disaccoppiamento delle catene di approvvigionamento del Pentagono dalla Cina. Il provvedimento, firmato lunedì dal presidente Usa, riguarda le aziende appaltatrici del ministero della Difesa, che dovranno ridurre progressivamente la dipendenza da componenti, minerali critici e terre rare di origine cinese. Il tentativo è quello di costruire una filiera col bollino blu, capace di garantire continuità produttiva in caso di cri

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.