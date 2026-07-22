Tra Cina e Usa la cortina di ferro è tecnologica

Il presidente Usa ordina di tagliare la dipendenza del Pentagono da terre rare e componenti cinesi. Il Dragone risponde con una nuova stretta all’export hi-tech

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Donald Trump ha emanato un ordine esecutivo che impone di accelerare il disaccoppiamento delle catene di approvvigionamento del Pentagono dalla Cina. Il provvedimento, firmato lunedì dal presidente Usa, riguarda le aziende appaltatrici del ministero della Difesa, che dovranno ridurre progressivamente la dipendenza da componenti, minerali critici e terre rare di origine cinese. Il tentativo è quello di costruire una filiera col bollino blu, capace di garantire continuità produttiva in caso di cri