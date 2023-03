È un peccato che di tutti i gravi reati per i quali l’ex presidente Donald Trump potrebbe essere incriminato, il primo per il quale dovrà affrontare un processo sia senza dubbio il più banale: aver pagato la porno star Stormy Daniels per comprare il suo silenzio.

Incriminare un ex e forse futuro presidente per un crimine (cosa mai accaduta nella storia americana) è una questione molto seria che non dovrebbe essere presa alla leggera. Oltrepassare quella soglia con un’accusa quasi irrilevante è sciocco, specialmente quando ci sono altre opzioni a disposizione.

Il caso più debole

L’azione legale dello stato di New York non ha nulla a che vedere con gli atti più oltraggiosi di Trump, come i tentativi di ribaltare i risultati di un’elezione libera ed equa e di rimanere in carica nonostante la sconfitta.

Riguarda invece eventi precedenti alla nomina presidenziale del 2016, ovvero i suoi sforzi di non fare venire alla luce fatti personali imbarazzanti che avrebbero umiliato la moglie se resi pubblici.

Pagare per un silenzio non è di per sé illegale, quindi il procuratore distrettuale dovrà accusare Trump di aver violato la legge sul finanziamento della campagna elettorale (trattando il pagamento come un contributo in natura non dichiarato per la sua stessa campagna presidenziale) o di reati minori o che comportano dichiarazioni aziendali improprie (collegato alla copertura del pagamento, effettuato tramite l’avvocato ed esecutore personale di Trump, Michael Cohen, già condannato per reati correlati).

Il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg potrebbe persino tentare di combinare le due accuse in un modo mai tentato prima.

Garantire la condanna per violazioni della legge sul finanziamento della campagna elettorale è in genere piuttosto impegnativo, poiché implica provare che l’accusato abbia violato la legge “consapevolmente e volontariamente”. Sarà quasi certamente difficile in questo caso se Bragg tenta di applicare la legge in un modo nuovo.

Lo sforzo potrebbe finire per generare simpatia per Trump, anche tra gli americani che non sono sostenitori accaniti. E poi c’è la possibilità di ritrovarsi con il peggior risultato possibile: l’assoluzione di Trump.

Il vecchio adagio è vero: se hai intenzione di andare dal re, meglio non mancare. È però altrettanto vero che se si vuole tentare e far cadere un ex e possibilmente futuro alto ufficiale eletto è meglio farlo per un presunto crimine che si addice alla gravità dell’atto. Altrimenti le conseguenze potrebbero essere disastrose.

Trump non è Al Capone, una figura del crimine il cui arresto serve in ogni modo e inequivocabilmente il bene pubblico. La sua accusa potrebbe arrecare un danno reale perché, se il caso contro di lui non è massimamente solido e basato su prove indiscutibili di gravi illeciti, userà gli sforzi per mandarlo in prigione a conferma del fatto che il sistema corrotto e i suoi difensori non aspettano altro che incastrare lui e gli elettori che lo vedono come il loro leader.

Invece di neutralizzarlo, potremmo vederlo usare l’accusa e un processo per raccogliere fondi e aumentare la sua statura politica, un Trump che si comporta come un martire ingiustamente preso di mira da oppositori disposti a fare qualsiasi cosa per abbatterlo, non importa quanto ingiusta e banale. (Nulla poi impedirebbe a un Trump condannato e imprigionato di continuare a candidarsi alla presidenza dalla sua cella come eroe fuorilegge popolare.)

L’opzione federale è piena di ostacoli

Non che un caso federale che abbia nel mirino il tentativo di Trump di ribaltare i risultati delle elezioni del 2020 o la sua gestione di documenti riservati dopo aver lasciato l’incarico sarebbe migliore. Al contrario, potrebbe essere peggiore.

I pubblici ministeri esercitano abitualmente discrezionalità su chi perseguire per quali atti di presunta violazione della legge. E, come ho sostenuto in diverse occasioni la scorsa estate, quando la persona incaricata di formulare quel giudizio è il procuratore generale di un’amministrazione democratica e il presunto criminale è un ex presidente repubblicano, non può fare a meno di sembrare un procedimento penale politico.

Quando poi lo stesso ex presidente repubblicano si dichiara candidato alla presidenza sfidando l’attuale capo del ramo esecutivo in un’imminente elezione, sembra ancora peggio.

Molti hanno risposto a questa obiezione con appassionate difese di alto principio morale, tra cui l’ideale che nessuno, nemmeno un presidente del passato e forse del futuro, debba essere considerato al di sopra della legge. Sono quasi sempre appelli persuasivi, ma non in questo caso, che rappresenta una rara eccezione.

Trump per certo trasformerà qualsiasi procedimento penale federale in un’epica battaglia tra lui e lo stato di diritto, lo rappresenterà come una nobile finzione che cela le motivazioni più basse dei suoi nemici politici pronti a non fermarsi davanti a nulla pur di distruggerlo. Ciò potrebbe radicalizzare ulteriormente un gran numero dei suoi milioni di sostenitori, la cui totale sfiducia nei confronti delle principali istituzioni federali potrebbe trasformarli in una minacciosa minaccia per il futuro funzionamento della democrazia americana.

Ad ogni modo questo argomento è più convincente a livello federale, dove le forze dell'ordine agiscono sulla base dell'autorità conferita direttamente dalla stessa Costituzione degli Stati Uniti e quindi con il tacito consenso del paese nel suo insieme. Quando si tratta di legge statale, che ha una portata molto più limitata, le implicazioni sono molto meno radicali.

Per questo motivo, ho anche assunto la posizione secondo cui se Trump verrà arrestato, processato e potenzialmente condannato, sarebbe molto meglio che accadesse in un tribunale statale, a condizione che le prove siano solide e la possibilità di condanna alta.

L’alternativa migliore

È per queste ragioni che il caso presentato dal procuratore distrettuale della contea di Fulton Fani Willis in Georgia è di gran lunga il più solido.

Presenta possibili accuse contro Trump per estorsione e cospirazione, basate su conversazioni telefoniche registrate in cui il presidente faceva pressioni sul segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger affinché “trovasse” i voti necessari per vincere lo stato e colmare il divario del voto elettorale che lo separava da Joe Biden.

Le accuse legate direttamente al tentativo di Trump di ribaltare le elezioni del 2020 – di gran lunga la cosa peggiore di cui l’ex presidente è stato accusato – superano il carattere meschino dell’accusa di New York.

Quello che è in gioco in queste e altre indagini attorno a Donald Trump è enorme. Il problema americano che ha a che fare con Trump è in fondo un problema politico, non legale. Il modo più sicuro per neutralizzarlo è che perda e continui a perdere nell’arena politica con il più ampio margine possibile. Mandarlo in prigione è di secondaria importanza a tal fine e può persino rendere più complicato raggiungere tale scopo.

Sono io il primo a sperare che le accuse di Manhattan non si concretizzino, che il procuratore generale Merrick Garland passi e il caso della Georgia diventi il primo caso a livello statale nel perseguire l’ex presidente. Ma ancora di più, spero che Trump perda nettamente la nomination repubblicana o, se questo risultato non si verificasse, che subisca una sconfitta inequivocabile e umiliante nelle elezioni generali del 2024. Non c’è modo più sicuro per l’America di liberarsi della più pericolosa minaccia politica che l’affligge.

