Trattative a rilento, è caos sul nucleare. Trump ottimista, Teheran smentisce

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«Very, very good day» o «davvero molto positiva». JD Vance ha informato i suoi cittadini che le parole che sono fluite tra le stanze del Bürgenstock a Lucerna, tra iraniani e americani, hanno portato a «buoni progressi», le discussioni sono state molto positive, sono state gettate «ottime basi» per l’accordo finale. Il vicepresidente Usa ha lasciato la Svizzera, dopo la partenza della delegazione iraniana guidata dal presidente del parlamento Ghalibaf e dal ministro degli Esteri Araghchi ( che h