Il mondo non avrà più controllo sul riarmo nucleare. Trump? Se ne frega

Il 5 febbraio scade il trattato New Start: per la prima volta da 54 anni Usa e Russia non avranno limiti giuridici alle loro forze atomiche strategiche. Trump fa spallucce, Mosca lancia l’allarme. Ma Stoccolma propone un’alleanza nucleare a Parigi e Londra

In un clima di rischi atomici globali in aumento, con il trattato Start sui missili strategici di Russia e Stati Uniti in scadenza tra pochi giorni, in Europa è la Svezia a mettere a segno una grande svolta: il primo ministro Ulf Kristersson ha rivelato di aver avviato le prime, embrionali discussioni con Francia e Regno Unito su una possibile cooperazione in materia di difesa nucleare. Un cambio di rotta storico per il paese scandinavo. Stoccolma è entrata nella Nato nel marzo 2024, trentaduesi