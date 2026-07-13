Poco petrolio, più inflazione: l’economia è senza tregua

Stati Uniti e Iran hanno ripreso le ostilità. Gli effetti sono stati immediati: petrolio e gas in risalita, prospettive d’inflazione in crescita, banche centrali pronte a stringere la cinghia sul costo del denaro, stime economiche al ribasso e nubi per i paesi con un debito pubblico molto alto

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Non è stata la prima volta, e questa è l’unica notizia che fa ben sperare. Da quando Iran e Stati Uniti hanno firmato l’accordo a Islamabad, il 17 giugno scorso, era già capitato una volta che le due potenze sparassero e poco dopo tornasse la pace. È successo tra il 26 e il 27 giugno, quando gli Usa hanno lanciato attacchi in territorio iraniano dopo che un proiettile partito dalla Repubblica islamica aveva colpito una nave nello Stretto di Hormuz. Poi tutto è tornato sotto controllo. Fino a mar