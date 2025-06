Alla serata di giubilo sono seguiti una mattinata d’ira e un pomeriggio di autoglorificazione. Dopo aver annunciato lunedì sera il cessate il fuoco e l’inizio della grande pace fra Israele e Iran, ottenuta grazie all’uso devastante e limitato della potenza di fuoco americana, Donald Trump è stato a lungo in piedi nella notte per monitorare la situazione. E ha visto materializzarsi sotto i suoi occhi il rovinoso crollo di una tregua appena cominciata. Poi di nuovo “salvata”, apparentemente, in corner.

La sequenza: l’Iran lancia missili verso Israele, che risponde con «un carico di bombe come non ne avevamo visto», cosa che trasforma il presidente in un furia. Presentandosi senza cravatta davanti ai cronisti sulla via che lo portava al vertice Nato dell’Aia, Trump ha detto una frase passata istantaneamente dalla cronaca alla storia: «Ci sono due paesi che si sono combattuti così a lungo e così forte che non sanno che cazzo stanno facendo».

Il presidente che detesta il turpiloquio ha scagliato la parola con la effe contro entrambi i paesi in conflitto, ma la scenata era rivolta in particolare a Benjamin Netanyahu, alleato di ferro declassato per l’occasione a idolo polemico per aver risposto a un’aggressione tutto sommato minore. «Sono davvero scontento se Israele reagisce a un colpo che non è arrivato a destinazione, forse sparato accidentalmente, ma che comunque non ha colpito nulla».

La telefonata

Martedì mattina c’è stata una telefonata a dir poco tesa con Netanyahu, avvenuta dopo un post imperativo tutto in maiuscolo: «Israele. Non lanciare quelle bombe. Se lo fate è una violazione grave. Portate a terra i vostri piloti, adesso!». Firmato, con tutta la formalità del caso, «Donald J. Trump, presidente degli Stati Uniti».

Nella chiamata il presidente indispettito si è sentito dire dal primo ministro che non poteva fermare un attacco già ordinato, e che i missili lanciati dagli iraniani dopo l’inizio della tregua non potevano rimanere senza risposta.

Così è stato partorito un messaggio diplomaticamente sostenibile per entrambi gli alleati: Trump ha fatto sapere che grazie al suo intervento Israele ha ridotto drasticamente la risposta militare che aveva preparato, l’ufficio di Netanyahu ha detto di avere «distrutto una base radar vicino a Teheran» e che «a seguito del colloquio con Trump, si è astenuto da ulteriori attacchi».

Conclusione su Truth: «Israele non attaccherà l’Iran. Tutti gli aerei torneranno indietro verso casa, facendo un “saluto aereo” all’Iran. Nessuno si farà male, il cessate il fuoco è in vigore!». Per mantenersi in equilibrio sul crinale, ha poi aggiunto una rassicurazione: «All’Iran non sarà mai permesso di ricostruire i suoi siti nucleari». Poi è partito alla volta dei Paesi Bassi dove, «nel caso peggiore, avrò un momento molto più calmo di quello che ho appena passato con Israele e Iran». In serata un nuovo messaggio, sempre su Truth: «È stato un grande onore distruggere tutti i siti nucleari e poi fermare la guerra!», ha scritto il presidente.

Un rapporto ambiguo

Al centro della frustrazione di Trump c’è l’ambiguo rapporto con Netanyahu. Nei primi sei mesi alla Casa Bianca, Trump lo ha a intermittenza elevato ad alleato indiscutibile e messo ai margini della sua attività diplomatica in Medio Oriente. Poco più di un mese fa, era stato il primo ministro a indispettirsi perché Trump non lo aveva coinvolto nel suo tour trionfale nella regione, nel quale, accolto con i massimi onori dai paesi arabi del Golfo, aveva promesso di riprendere il filo degli Accordi di Abramo spezzato il 7 ottobre 2023 da Hamas.

Trump non aveva nemmeno fatto tappa in Israele, decisione inusuale per un presidente americano in missione nell’area. Ma era lo stesso presidente che a febbraio aveva evocato la clamorosa ipotesi che gli Stati Uniti si prendessero in carico la Striscia di Gaza, rimuovendo due milioni di palestinesi, realizzando così i sogni nemmeno troppo segreti di un governo di ultradestra che sta facendo di tutto per rendere inabitabile la zona, ridotta ormai a un immenso cumulo di macerie.

Tutti gli attori regionali avevano condannato l’ipotesi, tranne Netanyahu, estasiato dalla soluzione «rivoluzionaria e creativa» del leader che, contrariamente all’esigente Joe Biden, prometteva soltanto lanci di petali di rose all’indirizzo dell’alleato. Il leggendario video fatto con l’intelligenza artificiale sulla “Riviera del Medio Oriente” superava le speranze di Netanyahu.

Le bombe bunker-buster sganciate in modo massiccio sui siti nucleari hanno convinto definitivamente il primo ministro di avere fatto di Trump un formidabile strumento a sua totale disposizione. La preghiera con cui al Muro del pianto lo ha elevato verso altezze divine è il suggello immortale del sodalizio. Dalle ricostruzioni sui media americani e israeliani, l’attacco israeliano all’Iran era pianificato nei dettagli dallo scorso autunno, in quella fase delicata in cui l’allora segretario di Stato Antony Blinken andava avanti e indietro dal Medio Oriente per moderare la furia dell’alleato, e Netanyahu messo all’angolo faceva disperatamente il tifo per la vittoria di Trump alle elezioni.

L’aria è cambiata ancora una volta, ricordando a tutti che il mondo non è appeso alle posizioni politiche del presidente degli Stati Uniti, ma ai suoi stati umorali.

