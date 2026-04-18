Tregua violata in Libano. L’Iran chiude ancora Hormuz

Un soldato francese è stato ucciso in una missione Unifil. Macron: «É stato Hezbollah». Nuovo stop allo Stretto. Teheran: finché vigerà il blocco Usa, la navigazione resta ferma

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C’è il cessate il fuoco, ma in Libano si spara ancora. Sabato 18 aprile il presidente della Francia Emmanuel Macron ha annunciato al Paese che un soldato francese impegnato nella missione Unifil in Libano è stato ucciso: la nazione «si inchina con rispetto» a Florian Montorio del 17esimo reggimento del genio paracadutista di Montauban. «Tutto lascia pensare che la responsabilità di questo attacco ricada su Hezbollah» ha reso noto l’Eliseo: «La Francia esige dalle autorità libanesi che arrestino