mattarella chiama la mamma del ragazzo

La concessione di Caracas, come si è arrivati alla liberazione di Trentini e Burlò

Alberto Trentini e Mario Burlò fotografati nella residenza dell'ambasciatore a Caracas Giovanni Umberto De Vito (foto Ansa)
Stefano Vergine
12 gennaio 2026 • 20:10

Dopo giorni di attesa liberati anche il cooperante veneto e l’imprenditore torinese. Le complicate relazioni tra l’Italia e il Venezuela all’origine del ritardo nella liberazione

La liberazione è avvenuta lunedì 12 gennaio intorno alle 4 di mattina ora italiana, le 23 di domenica a Caracas. Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati trasferiti dal carcere El Rodeo I alla residenza dell’ambasciatore in Venezuela, Giovanni Umberto De Vito. Da lì, territorio italiano, hanno aspettato di salire sull’aereo e fare finalmente ritorno in patria. «È stato tutto così improvviso. Inaspettato. Non sapevamo nulla della cattura di Maduro. Sono felice, ringrazio l’Italia. Ora posso fuma

Stefano Vergine
Giornalista freelance, specializzato in inchieste di taglio economico-finanziario, fa parte del consorzio internazionale EIC. I suoi lavori sono pubblicati da media italiani ed internazionali tra cui Bbc, Rai, Rsi.