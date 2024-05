Il recupero dei corpi è avvenuto con una operazione congiunta dell’esercito israeliano e dello Shin Bet, non si avevano più loro notizie dal giorno del rapimento e si pensava che fossero ancora vivi. Alle 15 (ora italiana) l’organo legislativo dell’Onu emetterà la sentenza sulla richiesta avanzata dal Sudafrica la scorsa settimana ma la sua decisione non sarà vincolante

Ritrovati i corpi di 3 ostaggi nel nord della Striscia I corpi di altri tre ostaggi, rapiti da Hamas durante l'attacco a Israele del 7 ottobre, sono stati recuperati dalle forze di difesa israeliane nel nord della Striscia. Gli ostaggi erano Orion Hernandez Radoux, 30 anni, Hanan Yablonka, 42, e Michel Nisenbaum, 59, rapiti nell'area di Mefalsim e, da quanto riportato dall'esercito israeliano al Times of Israel e al Jerusalem Post, sono stati uccisi il giorno del rapimento. Fino al ritrovamento della scorsa notte, non si avevano informazioni su di loro e si pensava che fossero ancora vivi. Il Times of Israel riferisce che Hernandez Radoux, un cittadino franco-messicano, era il fidanzato di Shani Louk, una dei quattro ostaggi il cui corpo è stato trovato la scorsa settimana a Jabalia. Hernandez Radoux e Yablonka erano al Supernova music festival. L'Idf ha detto che i corpi dei tre ostaggi sono stati recuperati in un'operazione congiunta portata avanti dall'esercito e dallo Shin Bet. Attesa per la decisione della Corte penale internazionale alle 15 La corte penale internazionale emetterà venerdì alle 15 (ora italiana) il verdetto sulla richiesta del Sudafrica di interrompere l'operazione israeliana a Rafah. La decisione che prenderà la Corte oggi è diversa dalla richiesta per il mandato di arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant e per i leader di Hamas. In passato le decisioni della Corte sono state ignorate, dal momento che il corpo legale delle Nazioni Unite non può forzare i paesi ad attenervisi. Una decisione contro Israele potrebbe contribuire al suo isolamento politico dopo una serie di impedimenti avvenuti questa settimana. Israele ha fatto capire che si opporrà a qualsiasi ordine di fermare i combattimenti: «Nessun potere sulla Terra fermerà Israele dal proteggere i propri cittadini e dare la caccia ad Hamas a Gaza» ha affermato il portavoce Avi Hyman.

