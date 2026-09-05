Trump accelera il declino dell’America. E il mondo deve liberarsi della leadership Usa

I disastri della Casa Bianca ci portano dritti verso un ordine mondiale post-americano. Dai chip al petrolio, gli Stati Uniti hanno perso il controllo di snodi strategici fondamentali. La guerra in Iran? Tutti sanno che qualsiasi accordo firmato dal tycoon sarà fragile come carta velina. La verità è che avremo maggiore stabilità e sicurezza solo gettandosi alle spalle l’egemonia statunitense