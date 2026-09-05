Trump accelera il declino dell’America. E il mondo deve liberarsi della leadership Usa

I disastri della Casa Bianca ci portano dritti verso un ordine mondiale post-americano. Dai chip al petrolio, gli Stati Uniti hanno perso il controllo di snodi strategici fondamentali. La guerra in Iran? Tutti sanno che qualsiasi accordo firmato dal tycoon sarà fragile come carta velina. La verità è che avremo maggiore stabilità e sicurezza solo gettandosi alle spalle l’egemonia statunitense
In quello che il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha definito un «D-Day economico», gli Usa minacciano di stringere il cappio intorno all’Iran con sanzioni nei confronti dei paesi che continuano a intrattenere rapporti commerciali con esso. Ma lungi dal convincere gli altri a unirsi ai propri sforzi per isolare la Repubblica islamica, i crescenti errori dell’amministrazione Trump stanno accelerando la transizione verso un ordine mondiale post-americano. È comprensibile il mot