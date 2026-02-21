Trump alza i dazi al 15%. L’Iran resta in attesa dell’attacco americano

Il presidente sembra non governare più il caos che lui stesso ha creato. Da un lato rilancia dopo la decisione della Corte suprema, dall’altro cerca di capire gli effetti di una possibile offensiva contro Teheran. Che avverte: «Non chineremo il capo»
Triste, solitario ma sicuramente non final. Da venerdì il trafitto, titubante ma non ancora sconfitto Donald Trump è impegnato su due fronti di guerra. Il primo è quello iraniano, l’altro è quello del caos. Dopo la decisione della Corte suprema che ha dichiarato illegali i suoi dazi, si è aperto un limbo nel mondo commerciale destinato ad allargarsi nei prossimi giorni a causa di potenziali rimborsi, che potrebbero ammontare fino a 175 miliardi di dollari. Trump non si è arreso davanti alla sent