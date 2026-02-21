Trump alza i dazi al 15%. L’Iran resta in attesa dell’attacco americano

true false

Triste, solitario ma sicuramente non final. Da venerdì il trafitto, titubante ma non ancora sconfitto Donald Trump è impegnato su due fronti di guerra. Il primo è quello iraniano, l’altro è quello del caos. Dopo la decisione della Corte suprema che ha dichiarato illegali i suoi dazi, si è aperto un limbo nel mondo commerciale destinato ad allargarsi nei prossimi giorni a causa di potenziali rimborsi, che potrebbero ammontare fino a 175 miliardi di dollari. Trump non si è arreso davanti alla sent