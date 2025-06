Il presidente: «Sappiamo dov’è Khamenei ma non lo uccideremo, per ora». Il gabinetto di guerra pensa a un raid su Fordow. La retorica bellica presa dall’armamentario di Bibi: «Abbiamo il completo controllo dei cieli sulla Repubblica islamica»

Teddy Roosevelt conduceva gli affari del mondo secondo la massima «parla a bassa voce e tieni in mano un grosso bastone», Donald Trump agisce secondo il principio opposto: urla molto e agita un bastone che non sempre colpisce davvero.

Gli alleati e gli avversari più scaltri hanno capito che se viene preso con le giuste maniere – blandendolo, adulandolo, legittimandolo come interlocutore, telefondandogli il giorno del suo compleanno mentre gioca coi carrarmati a Washington – Trump alla fine lascia fare.

Vladimir Putin può continuare a fare la sua guerra e si candida addirittura al ruolo di mediatore in Medio Oriente, con Trump che rimpiange di non vederlo nel consesso del G8, magari accompagnato da Xi Jinping in una formazione a 9. Ogni tanto dice che il presidente russo è «diventato totalmente pazzo», ma poi le acque si calmano e tutto torna come prima.

Gli arsenali dell’alleato

Benjamin Netanyahu, messo in un angolo come mai nella sua lunga carriera per il massacro a Gaza e non solo, sferra il grande attacco all’Iran che prepara da decenni contando sul fatto che, nel peggiore dei casi, il presidente americano si limiterà a riempire con solerzia gli arsenali dell’alleato, nel migliore fornirà missili bunker-buster per penetrare nei siti nucleari, totale protezione politica e intervento diretto per coronare l’aggressione preventiva con il regime change.

E lui lo supera in retorica: «Resa incondizionata!», ha scritto ieri sui social, dopo avere detto che «sappiamo esattamente dove la cosiddetta “Guida Suprema” si nasconde», ma «non lo uccideremo, almeno per il momento». «La nostra pazienza sta finendo», ha concluso, nelle vesti di quasi portavoce del governo di Tel Aviv. Axios ha riportato che il presidente deciderà a breve se entrare direttamente nel conflitto contro l’Iran bombardando la centrale di Fordow, sepolta sotto una montagna, e ha convocato ieri il team della sicurezza nazionale per discuterne.

Qualche ora prima si era già esercitato nell’operazione: «Abbiamo un completo e totale controllo dei cieli sull’Iran», aveva scritto. «L’Iran ha buon equipaggiamento per il tracciamento e difensivo, e ne ha molto, ma non è paragonabile alla “roba” concepita, fatta e prodotta in America. Nessuno fa le cose meglio dei buoni vecchi Usa».

Un mese fa in Arabia Saudita tuonava contro i neocon che volevano portare la democrazia occidentale nel mondo con la forza, ora traccia la linea rossa sul nucleare iraniano e non esita a sdraiarsi sui desideri dell’alleato, smentendo anche i ministri del suo stesso governo quando serve.

Ironia suprema: l’ultimatum violato dall’Iran – che nel racconto di Trump ha provocato l’iniziativa militare – era su un accordo di non proliferazione nucleare incredibilmente simile a quello siglato da Barack Obama e che il presidente ha stracciato per prendere le distanze dall’odiato predecessore. Trump si conferma così un esibizionista della forza che brilla per debolezza, un gregario che si crede regista, un presunto centro di gravità che orbita attorno a chiunque, un affarista furbastro che fa soldi con le criptovalute e la telefonia mobile dorata mentre i veri professionisti del governo autocratico perseguono quasi indisturbati i loro interessi geostrategici, facendogli credere di essere lui quello al comando.

La presa trumpiana sugli eventi appare talmente debole e la sua strategia così superficiale che Pechino può immaginare di proporsi sullo scenario mediorientale come mediatore: «La Cina è pronta a lavorare con tutti gli attori coinvolti per giocare un ruolo costruttivo nel ristabilire la pace e la stabilità in Medio Oriente», ha detto Xi dal summit dell’Asia centrale ad Astana.

Spaccature interne

Nelle ultime ore Trump ha parlato a voce molto alta. Se n’è andato anzitempo dal vertice del G7 in Canada perché sta lavorando a una «vera fine» del conflitto in Medio Oriente e ha smentito i vertici dell’intelligence dicendo che l’Iran è molto vicino alla bomba, ha schiaffeggiato via Truth lo «strambo» Tucker Carlson e litigato con la sua pretoriana al Congresso Marjorie Taylor Green, entrambi fedelissimi di un mondo Maga basato sull’isolazionismo e la critica agli interventi militari. Lei ora dice addirittura che con questa condotta il presidente promuove l’agenda “America Last”, e le crepe all’interno dell’universo trumpiano stanno diventando fossi e voragini nei quali iniziano a cadere un po’ troppi alleati presidenziali. Il supremo critico di Obama si sta esercitando in fondo in una versione del “leading from behind”, la dottrina della guida dal sedile posteriore che, fra i critici dell’ex presidente democratico, era il segno fatale di un’America che rinuncia a guidare il mondo per contentarsi di gestire scaltramente gli eventi. O di convincersi di farlo.

