Truth in tribunale: la contro-verità di Trump non regge più

Il presidente monetizza l'accesso anticipato ai suoi messaggi sul social di suo priorità, chiedendo somme altissime, fino a 100mila dollari al mese. «Trump sta cercando di arricchirsi privatizzando informazioni governative che non ha il diritto di vendere», dice il direttore della testata The Intercept che ha promosso la causa

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Oltre alla guerra all’Iran, dalla quale non riesce a uscire, e agli aerei dai quali prova segretamente a fuggire, ora Donald Trump ha pure un altro scontro tutto interno da affrontare: la testata The Intercept, assieme alla Freedom of the Press Foundation, trascineranno davanti alla giustizia e gli scranni del tribunale del distretto meridionale di New York il tycoon e una delle sue società, accusata di monetizzare i suoi post. La contestazione riguarda il piano annunciato il mese scorso dalla s