L'amministrazione del presidente Donald Trump ha reagito alle notizie secondo cui l'Iran avrebbe trasferito uranio arricchito prima dei bombardamenti statunitensi, mentre cresceva il dibattito sull'entità dei danni causati dagli attacchi al programma nucleare di Teheran. Trump, cercando di attribuirsi il merito di aver ordinato l'azione militare e poi annunciato rapidamente un cessate il fuoco tra Israele e Iran, ha reagito con rabbia alle notizie riportate dai media su un rapporto riservato che metteva in dubbio l'entità dei danni ai siti nucleari iraniani.

Un'altra questione chiave sollevata dagli esperti è se l'Iran, preparandosi all'attacco, abbia trasferito circa 400 chilogrammi (880 libbre) di uranio arricchito, che ora potrebbero essere nascosti altrove nel vasto Paese. "Posso dirvi che gli Stati Uniti non avevano alcuna indicazione che l'uranio arricchito fosse stato trasferito prima degli attacchi, come ho visto riportato in modo errato", ha detto alla Fox News la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. "Per quanto riguarda ciò che si trova sul terreno in questo momento, è sepolto sotto chilometri e chilometri di macerie a causa del successo di questi attacchi sabato sera", ha detto.

Il vicepresidente JD Vance, interrogato domenica sull'uranio, si è mostrato meno categorico e ha detto che gli Stati Uniti discuteranno la questione con l'Iran. "Lavoreremo nelle prossime settimane per assicurarci di fare qualcosa con quel combustibile", ha detto Vance al programma della ABC News "This Week". La quantità di uranio era stata segnalata dall'agenzia di controllo nucleare delle Nazioni Unite, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, con la quale l'Iran sta valutando di interrompere la cooperazione dopo gli attacchi israeliani e statunitensi al suo programma nucleare. "L'Aiea ha perso la visibilità su questo materiale nel momento in cui sono iniziate le ostilità", ha dichiarato il capo dell'agenzia, Rafael Grossi, alla televisione France 2. Ma ha aggiunto: "Non voglio dare l'impressione che sia andato perso o nascosto".