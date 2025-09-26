Trump il vendicatore: incriminato l’ex capo Fbi che indagò sul Russiagate

Messo sotto accusa James Comey, definito dal tycoon un «poliziotto corrotto». Nel mirino della Casa Bianca anche John Bolton, ex consigliere per la Sicurezza
Il percorso di trasformazione del potere giudiziario in un’arma politica nelle mani di Donald Trump procede senza intoppi. Giovedì sera la traiettoria è arrivata a una tappa importante e largamente annunciata: l’imputazione di James Comey, ex direttore dell’Fbi che ha indagato sui legami di Trump con la Russia, e a cui il presidente aveva giurato vendetta. Comey è formalmente accusato da una procura federale della Virginia di falsa testimonianza e ostruzione di una procedura del Congresso, in re