Trump il vendicatore: incriminato l’ex capo Fbi che indagò sul Russiagate

Mattia Ferraresi
26 settembre 2025 • 19:49

Messo sotto accusa James Comey, definito dal tycoon un «poliziotto corrotto». Nel mirino della Casa Bianca anche John Bolton, ex consigliere per la Sicurezza

Il percorso di trasformazione del potere giudiziario in un’arma politica nelle mani di Donald Trump procede senza intoppi. Giovedì sera la traiettoria è arrivata a una tappa importante e largamente annunciata: l’imputazione di James Comey, ex direttore dell’Fbi che ha indagato sui legami di Trump con la Russia, e a cui il presidente aveva giurato vendetta. Comey è formalmente accusato da una procura federale della Virginia di falsa testimonianza e ostruzione di una procedura del Congresso, in re

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)