Trump contro Putin. «Pensi alla pace con Kiev non ai super missili»

Domenica, il leader russo aveva celebrato il test del missile Burevestnik. Il presidente ucraino studia un nuovo piano di pace: «A Mosca non piacerà»

true false

Putin? «Dovrebbe pensare alla pace» in Ucraina invece che «testare nuovi missili». Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto così al test del nuovo missile russo a propulsione nucleare Burevestnik, avvenuto nel corso del fine settimana nella Russia artica, un’arma «unica, che nessuno al mondo possiede», come l’aveva definita il presidente russo. Il Cremlino ha replicato a stretto giro alle parole di Trump, con il portavoce di Putin che ha accusato il «sentimento militarista» deg