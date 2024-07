Alla serata di apertura della convention repubblicana a Milwaukee, lunedì sera, Donald Trump è stato accolto da un’ovazione. È apparso trionfale, visibilmente emozionato, con l’orecchio destro fasciato, a due giorni dall’attentato subito in Pennsylvania. L’ex presidente ha raggiunto i delegati poche ore dopo la nomina di candidato alla Casa Bianca, e ha scelto J.D. Vance come candidato vice. Trump non ha ancora parlato a Milwaukee, il suo discorso è atteso per giovedì.

In un’intervista a Nbc News, il presidente Joe Biden ha difeso la sua decisione di restare in corsa per le elezioni di novembre, ricordando di essere «solo tre anni più vecchio di Donald Trump» e la sua acutezza mentale è «dannatamente buona». Il presidente Usa si è detto sicuro con il Secret Service e pronto al secondo dibattito con Trump a settembre.

Vance, Israele fermi guerra più rapidamente possibile Israele deve porre fine alla guerra a Gaza «il più rapidamente possibile», ha detto il senatore dell'Ohio J.D. Vance, scelto da Donald Trump come candidato vicepresidente, in un'intervista a Fox dopo la Convention nazionale repubblicana a Milwaukee. Trump lunedì sera è arrivato alla convention con l'orecchio fasciato Donald Trump è stato accolto da una standing ovation al suo arrivo alla convention repubblicana a Milwaukee. Nella serata di apertura l'ex presidente non ha parlato, il suo discorso è previsto per giovedì. Con l'orecchio destro fasciato, quello colpito dall'attentatore in Pennsylvania, Trump ha fatto un ingresso trionfale e si è posizionato sul palco della convention accanto al senatore dell'Ohio, J.D. Vance, per la prima volta da quando ha annunciato la sua nomina a candidato vice presidente. La folla, alla convention, ha iniziato a urlare «fight, fight, fight». L'ex presidente è sembrato commosso, con gli occhi lucidi, e ha mostrato il pugno - così come subito dopo l'attentato di sabato - al pubblico repubblicano che ha scandito «Usa, Usa, Usa». Musk donerà 45 milioni dollari al mese alla campagna di Trump Elon Musk ha annunciato, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, che donerà 45 milioni di dollari al mese a un nuovo super comitato elettorale per Donald Trump. Si tratta dell'America Pac, un comitato creato a giugno, che punta a convincere gli elettori a votare in anticipo, soprattutto negli stati in bilico, per contrastare la campagna di Joe Biden che ha investito milioni negli "Swing States". Biden: «Ho solo 3 anni più di Trump e il mio acume è buono» In un'intervista a Nbc News, il presidente Joe Biden ha difeso la sua decisione di restare in corsa, ricordando di essere «solo tre anni più vecchio di Donald Trump» e assicurando che la sua acutezza mentale è «dannatamente buona». «Sono vecchio», ha ammesso, ma «ho fatto più di quanto qualsiasi presidente abbia fatto da molto tempo in tre anni e mezzo. Sono disposto a essere giudicato su questo». Ha però considerato legittima la domanda sulla sua età. Il presidente Usa ha poi dato la responsabilità a Trump per aver alimentato l'escalation di violenza politica negli Stati Uniti: «Non sono io il tizio che ha detto di voler essere un dittatore il primo giorno del suo insediamento, o che ha rifiutato di accettare l'esito delle elezioni». Ha risposto così quando gli è stato chiesto se avesse fatto un esame di coscienza sulla propria retorica. Biden, nell'intervista, si è detto pronto a un secondo dibattito con Trump a settembre: «Lo affronterò nel prossimo dibattito quando avremo deciso la data a settembre» e ha sottolineato di «non aver intenzione di dare un'altra performance di quel livello». Infine, Biden ha parlato con Nbc News della telefonata con Trump, dopo l'attentato in Pennsylvania. Una chiamata «molto cordiale»: «Gli ho detto quanto ero preoccupato e volevo assicurarmi di sapere come stava effettivamente. Ha detto che stava bene. E mi ha ringraziato per averlo chiamato. Gli ho detto che era letteralmente nelle preghiere di Jill e mie e che tutta la sua famiglia stava resistendo a tutto questo».

