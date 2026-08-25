midterm nel mirino

Dai giudici supremi Usa nuovo schiaffo alla libertà di voto

Luca Burini
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25 agosto 2026 • 20:12Aggiornato, 25 agosto 2026 • 20:14

A maggioranza la Corte ha dato luce verde a un ordine esecutivo di Trump che limita l’elezione via posta. La procuratrice Letitia James: «Pronti alla battaglia legale»

«Incubo kafkiano»: così Ketanji Brown Jackson, una dei nove componenti della Corte suprema degli Stati Uniti, bolla l’ultima decisione presa a maggioranza dai suoi colleghi. Il 24 agosto il collegio di giudici ha, infatti, autorizzato il presidente Donald Trump a procedere con un controverso ordine esecutivo riguardante il voto per corrispondenza. Il provvedimento firmato a marzo 2026 dal tycoon prevede la creazione di «liste di cittadinanza» e conferisce al servizio postale statunitense un ruol

Luca Burini
Luca Burini
Luca Burini

Giornalista. Classe '87, vive a Milano (per ora), ma il cuore batte per Madrid. In una vita precedente voleva fare la popstar. 