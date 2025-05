«Il colpo di stato giudiziario è fuori controllo». L’amministrazione Trump ha preso con la solita compostezza la decisione di un tribunale di bloccare tutti i dazi imposti dal Liberation Day del 2 aprile scorso, e ha affidato la prima reazione a Stephen Miller - gestore dell’orbita più ristretto attorno a Donald Trump - che ha evocato un progetto eversivo delle corti. Mentre i mercati respiravano per il blocco, il dipartimento di Giustizia ha annunciato il ricorso in appello.

La decisione di fermare la politica protezionista è stata presa dalla Corte per il Commercio Internazionale, un tribunale specializzato di cui si parla poco normalmente, perché è raro che un governo metta in discussione le regole del commercio internazionale, ma in questa fase questo organo giudiziario assume un’inaspettata centralità.

La sentenza dice che imponendo dazi a tutti i beni importati il presidente ha travalicato la sua autorità, spingendosi oltre ciò che è consentito al potere esecutivo. «L’ordine sui dazi viene annullato e la sua operatività sospesa», hanno scritto i tre giudici della corte, cospiratori del presunto colpo di stato che sono stati nominati da tre diversi presidenti: Ronald Reagan, Barack Obama e lo stesso Trump.

L’amministrazione è stata tradita dalla decisione di appellarsi a una legge del 1977 – l’International Emergency Economic Powers Act – che dà al presidente il potere di regolare il commercio internazionale in situazioni di emergenza nazionale. Si tratta della versione aggiornata di una legge che era stata approvata originariamente durante la Prima guerra mondiale, e aveva chiaramente lo scopo di permettere all’amministrazione di prendere decisioni rapide in circostanze gravi ed eccezionali.

«Minacce inusuali»

I giudici si sono limitati a valutare che le «minacce inusuali e straordinarie» a cui fa riferimento la legge in questione non sussistono, quindi le decisioni in merito decadono. Notare bene: non tutti i dazi che l’amministrazione ha imposto sono giustificati sulla base della legge che il tribunale ora sostiene essere stata usata in modo improprio.

Il blocco riguarda la barriera generalizzata del 10 per cento annunciata il 2 aprile, accompagnata da una serie di tariffe specifiche per diversi paesi – molte delle quali sono state sospese temporaneamente per negoziare – e per i dazi che riguardano il traffico di fentanyl imposti a Canada, Messico e Cina.

I dazi specifici su acciaio, alluminio e automobili sono stati decisi sulla base di un’altra legge – il Trade Expansion Act del 1962 – e perciò restano in vigore. La Casa Bianca ha dieci giorni per rimuovere formalmente i dazi neutralizzati dal tribunale, ma il ricorso del dipartimento di Giustizia porterà con ogni probabilità la disputa a un livello più alto, fino ad arrivare alla Corte suprema.

Intanto, i dati sull’andamento dell’economia bocciano severamente la politica di Trump. Le stime riviste dicono che il Pil calerà di 0,2 punti percentuali quest’anno, la prima contrazione di questo genere dal 2022, e in netto contrasto con la crescita del 2,4 per cento nell’ultimo trimestre del 2024.

La Cina ha accolto positivamente la decisione giudiziaria e ha chiesto la completa revoca dei dazi. La portavoce del ministero del Commercio, He Yongqian, ha sottolineato che le misure tariffarie «unilaterali e ingiustificate» sono state sospese da una stessa una Corte americana. Pechino ribadisce che non esistono vincitori nelle guerre commerciali e che il protezionismo danneggia tutte le parti coinvolte. Oltre alla questione dei dazi, si intensificano anche le tensioni sul fronte dei visti studenteschi.

La Cina ha duramente criticato la decisione di revocare i visti agli studenti cinesi, definendola una «misura irragionevole» motivata da pretesti ideologici e legati alla sicurezza nazionale. Il ministero degli Esteri ha confermato che è stata presentata una protesta formale a Washington, esortando gli Stati Uniti ad adottare un approccio più costruttivo nel gestire i rapporti bilaterali. Pechino continua a denunciare anche l’abuso da parte americana delle restrizioni sull’export di semiconduttori, chiedendo con decisione la rimozione di politiche ritenute discriminatorie.

L’addio di Elon

Elon Musk ha annunciato ufficialmente la conclusione del suo incarico nell'amministrazione Trump, dove ha ricoperto il ruolo di “impiegato speciale” per un mandato della durata massima di 130 giorni. In un messaggio su X ha ringraziato Trump per l'opportunità di contribuire alla riduzione della spesa pubblica, sottolineando come il progetto Doge continuerà a rappresentare un ideale di riforma amministrativa.

Dietro ai toni formali del saluto si nasconde una evidente frustrazione: Musk ha criticato apertamente la nuova legge di bilancio voluta da Trump, definendola deludente, e ha denunciato la trasformazione del suo dipartimento in un bersaglio politico.

Il distacco tra Musk e l’amministrazione si è reso evidente negli ultimi giorni, segnati da polemiche e dichiarazioni poco concilianti. In un’intervista, Musk ha definito «una battaglia in salita» il suo tentativo di riformare la burocrazia federale, rivelando che le inefficienze del sistema erano ben più gravi di quanto inizialmente immaginasse. L’imprenditore ha anche attaccato il consigliere Peter Navarro e gli architetti della politica protezionista che ora è nel mirino dei tribunali, e ha criticato la manovra finanziaria che il presidente ha approvato con entusiasmo. L’uscita di scena di Musk avviene senza un faccia a faccia con il presidente.

