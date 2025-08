Donald Trump è tornato alla Casa Bianca con la promessa di rilanciare l’egemonia statunitense attraverso l’esibizione nazionalistica della forza e la scaltrezza imprenditoriale del negoziato, ma si trova incastrato tra due fronti che sfuggono al suo controllo: l’insostenibile offensiva di Benjamin Netanyahu su Gaza e l’invasione russa in Ucraina, su cui ha appena imposto un ultimatum minacciando dazi punitivi che il Cremlino sembra considerare vuoto, come ha riportato l’agenzia Reuters.

La mega Maga-delusione

Sul versante mediorientale, il presidente statunitense ha ribadito il sostegno militare a Israele, parlando tuttavia di «silenzio terribile» sulle immagini della fame a Gaza.

Mentre Netanyahu prosegue nel piano dell’occupazione totale della Striscia – piano criticato anche da ex funzionari e militari israeliani, che hanno fatto appello proprio alla Casa Bianca per dissuadere il primo ministro – Trump ha mandato l’inviato a qualsiasi cosa Steve Witkoff per discutere di aiuti umanitari, ma senza avanzamenti concreti.

La base Maga è spaccata: parte dell’ala più radicale parla apertamente di «genocidio» e chiede la sospensione del sostegno americano a Israele.

Quello che un tempo era il loro idolo sta di fatto lasciando campo libero alla volontà ormai senza freni di Netanyahu, che sta intenzionalmente trasformando un conflitto contro Hamas in una ridefinizione totale degli assetti dell’area, segnando il naufragio definitivo dell’ipotesi dei due stati. Ammesso che sia mai stata una possibilità reale.

Sanzioni secondarie

Sul fronte ucraino, Trump ha lanciato un ultimatum: Putin ha tempo fino all’8 agosto per accettare un cessate il fuoco, altrimenti scatteranno sanzioni severe e tariffe al cento per cento su chi acquista il petrolio russo, messaggio diretto in particolare a Cina e India. Si è scatenato in particolare contro Nuova Delhi, accusando il paese di fare affari con la Russia «ignorando il sangue versato in Ucraina».

In parallelo, la settimana scorsa ha ordinato il riposizionamento di alcuni sottomarini nucleari dopo le incendiare dichiarazioni a briglia sciolta di Dmitri Medvedev.

Ma ambienti del Cremlino ritengono l’ultimatum vacuo: Putin è convinto di poter completare l’occupazione delle quattro regioni ucraine rivendicate (Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson), prima di discuterne seriamente. Inoltre, dopo 3 anni e mezzo dall’invasione su larga scala e di isolamento da parte dell’occidente, il presidente russo è ormai convinto di poter resistere alla pressione sanzionatoria.

La risposta pubblica del Cremlino a Trump è stata paradossalmente pacata: ha sminuito l’importanza degli ordini statunitensi sui sottomarini nucleari — sostenendo che gli Stati Uniti li tengano in costante allerta — e ha invitato alla cautela nel parlare di escalation nucleare, prendendo esplicitamente le distanze da Medvedev.

I colloqui a Mosca

Intanto, Witkoff – già protagonista in passato di colloqui con Putin – è stato spedito a Mosca per l’incontro al Cremlino, secondo quanto riportato dall’agenzia Tass e confermato dallo staff di Trump.

È l’ultima chance diplomatica prima della scadenza disposta da Trump.

Il Cremlino ha dichiarato di essere «sempre lieto» di poter dialogare con l’inviato americano, ma gli osservatori a Kiev e a Washington restano scettici sulla possibilità di un reale progresso negoziale. L’inviato della Casa Bianca viaggia moltissimo nelle aree di crisi, ma torna quasi sempre a mani vuote.

La doppia crisi mette a nudo la strategia oscillante dell’amministrazione Trump. In Medio Oriente, emergono segnali di distanza da Netanyahu sul tema umanitario per contenere il dissenso interno, ma al tempo stesso trapela il sostanziale assenso politico dato al governo sul progetto di occupazione di Gaza.

In Europa, cavalca l’immagine del negoziatore inflessibile che costringe gli avversari a cedere, ma anche questo ennesimo ultimatum nasce senza una leva: se Putin ignora le scadenze, l’escalation militare sarebbe l’unica alternativa. E Trump pare non voler sostenere concretamente questa ipotesi.

Ambivalenza incredibile

Questa ambivalenza è del resto il cuore dell’approccio trumpiano: apparire protagonisti in due scenari, ma rischiare di non essere credibili in nessuno. L’idea di “gestire Gaza” con proposte di rilocalizzazione della popolazione palestinese è naufragata, mentre l’ultimatum a Mosca sembra destinato a rimanere sulla carta.

Trump resta un attore in prima fila, ma, tra scadenze disattese, alleanze fragili e minacce ignorate, la sua figura rischia di trasformarsi in un simbolo di impotenza, piuttosto che di comando.

