La strategia di Donald Trump consiste nel far credere a tutti di avere una strategia e di avere poteri illimitati per realizzarla istantaneamente. Non è esattamente così, ma lanciando due o tre decisioni clamorose e traumatiche ogni giorno il presidente stordisce gli interlocutori, togliendo la possibilità di organizzare tempestivamente iniziative per replicare. Quando si materializza una risposta è troppo tardi: la Casa Bianca sta già martellando da qualche altra parte, Elon Musk sta cinguettando di altro, le decisioni precedenti sono vecchie, il dibattito è altrove.

Lunedì 3 i mercati sono crollati e il prezzo del petrolio è cresciuto in risposta ai dazi imposti a Messico, Canada e Cina, e la presidente del Messico ha detto che ha trovato un accordo per evitare i dazi per un mese, in attesa di ulteriori negoziati. «Ho parlato con la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum», ha scritto Trump. «È stata una conversazione molto amichevole nella quale ha acconsentito a mandare 10mila soldati messicani sul confine con gli Stati Uniti», ha scritto, spiegando che i negoziati andranno avanti. Il Canada ha messo in atto contromisure commerciali, mentre la Cina prepara azioni legali presso il Wto.

Intanto, Trump ha anche confermato che vorrebbe ricorrere all’Alien Enemies Act del 1798 – una legge che in tempo di guerra permette al presidente di espellere cittadini di altre nazionalità dal territorio nazionale, senza altre motivazioni oltre alla cittadinanza – per portare avanti il suo mastodontico piano di rimpatri di immigrati clandestini.

La battaglia su Usaid

Ma nel frattempo l’amministrazione ha chiuso, con un colpo di mano notturno, gli uffici di Usaid, l’agenzia federale che si occupa di finanziamenti ai Paesi stranieri e che gestisce un budget da 43 miliardi di dollari. Trump aveva firmato un ordine esecutivo per congelare i fondi per 90 giorni, così da permettere una revisione complessiva dei progetti di Usaid, ma le cose sono precipitate, il Doge di Musk ha messo in aspettativa alcune figure apicali dell’agenzia, i suoi uomini hanno preteso di avere accesso a dati sensibili e informazioni classificate, e così è stata diramata una email a tutti i dipendenti, avvertendo di non andare in ufficio.

Trump ha scritto su Truth domenica sera che Usaid «è stata guidata da una banda di fanatici radicali, e li stiamo cacciando, poi prenderemo una decisione» e Musk in una conversazione su X ha detto che il presidente vuole chiudere l’agenzia che distribuisce miliardi in aiuti umanitari e cooperazione internazionale.

È stata, insomma, un’altra giornata scandita da un metodo che il mondo Maga ha concepito e messo a punto già anni fa. Nel 2019 Steve Bannon, ex stratega di Trump, prescriveva di procedere alla “muzzle velocity”, che è la velocità a cui va un proiettile nel momento in cui esce dalla canna della pistola, per neutralizzare il vero avversario del trumpismo, i media.

Il punto debole dei media, secondo questa teoria, è che riescono a occuparsi soltanto di una cosa alla volta, e se l’amministrazione moltiplica continuamente gli obiettivi e passa alla massima velocità da uno all’altro toglierà agli avversari il tempo di reagire. «Li colpiamo ogni giorno con tre cose. Loro ne azzanneranno una e noi facciamo le altre. Bang, bang, bang. Non saranno mai in grado di recuperare», diceva Bannon.

Fondi congelati

Sotto la supervisione di Musk la velocità dell’amministrazione è diventata supersonica. Il governo procede con annunci a perdifiato su tanti fronti e toglie agli avversari la capacità di reagire. Anzi, erode la capacità di chi racconta di fare analisi, formulare ipotesi, articolare idee che possano essere spiegate in modo comprensibile al pubblico.

Tutti gli organi che compongono la vita democratica, dai regolatori alla magistratura, sembrano improvvisamente troppo lenti e impacciati per riuscire a stare dietro ai mille razzi che partono ogni giorno dalla Casa Bianca.

In molti casi, le istituzioni hanno già gli anticorpi per sventare gli attacchi e svelare le boutade di Trump per quello che sono, ma – ancora una volta – non c’è tempo né spazio di attenzione per rendersi conto che la tale manovra è naufragata.

Ad esempio, l’amministrazione ha annunciato la distruzione del principio dello Ius soli, ma la disposizione è scritta chiaramente nella Costituzione, che il presidente non ha il potere di riscrivere a suo piacimento, e subito un giudice federale (nominato dal repubblicano Ronald Reagan) ha bloccato il tentativo. Presumibilmente l’iniziativa non andrà da nessuna parte, ma nel dibattito pubblico l’annuncio ha fatto molto più rumore della smentita, lasciando l’impressione che la rivoluzione Maga proceda senza intoppi.

In modo analogo, l’amministrazione ha annunciato il congelamento di decine di miliardi di fondi federali, cosa immediatamente bloccata da un tribunale prima ancora che il governo potesse formalizzare il decreto.

L’ipotesi era talmente insostenibile che l’amministrazione stessa è stata costretta a fare marcia indietro, per evitare uno scontro legale che il governo avrebbe inevitabilmente perso. Ma anche di questo autogol politico si è parlato poco, erano tutti impegnati a seguire la polemica successiva.

© Riproduzione riservata