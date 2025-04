I mercati speravano in una qualche correzione da parte di Donald Trump sui dazi, invece è arrivato il segnale esattamente opposto, e le borse hanno reagito di conseguenza, con effetti catastrofici che si sono riverberati dall’Asia agli Stati Uniti. Il presidente non solo tira dritto, ma accelera sulla strada della guerra commerciale totale, noncurante delle voci che, anche nel suo inner circle, si dissociano e chiedono ripensamenti.

Alla Cina che ha detto che non si farà intimidire dal bullismo della Casa Bianca, Trump ha risposto con una minaccia di escalation delle barriere commerciali fino al 104 per cento se Pechino non si ritirerà le contromisure annunciate.

Il conto finale è la somma fra il 20 per cento già in vigore, il 34 per cento annunciato la settimana scorsa e un ulteriore 50 per cento buttato lì ieri per ricordare a Xi Jinping che lui –Trump – è «un fottuto pazzo», come ha letteralmente dichiarato in una intervista prima delle elezioni dello scorso novembre. La “madman theory” di Richard Nixon prevedeva di convincere gli avversari che l’interlocutore fosse davvero pazzo, non che stesse appena recitando una parte per ottenere qualcosa, e Trump sembra orientato a seguire la lezione. Per dare ufficialità alla durissima linea anticinese, la Casa Bianca ha mandato anche un funzionario a spiegare tutto alla Cnbc.

La falsa speranza che ha poi acuito gli effetti negativi era stata alimentata nel fine settimana da un presunto report dell’amministrazione che preludeva a un cambio di rotta, documento inesistente che la Casa Bianca ha bollato come “fake news”, ma intanto gli investitori di mezzo mondo avevano accarezzato la speranza che fosse veramente un segno di resipiscenza.

Ma ormai Trump porta avanti senza indugi la versione della tempesta dei dazi come evento cataclismatico che porterà limitate sofferenze nel breve termine, ma è necessario per resettare un sistema che è stato costruito basato sulle condizioni sfavorevoli per gli Stati Uniti.

Di fronte al devastante spettacolo dei mercati in caduta libera, Trump ha detto: «Non siate deboli!». Finalmente, ha scritto su Truth, gli Stati Uniti hanno «la possibilità di fare qualcosa che avrebbe dovuto essere fatto decenni fa» e per rimarcare il concetto ha coniato un neologismo: «Don’t be a Panican», dove il Panican è «un nuovo partito basato sulle persone deboli e stupide». Infine, il grido di guerra commerciale: «Siate forti, coraggiosi e pazienti, e il risultato sarà la grandezza».

Alleati nervosi

Il nervosismo attorno a Trump è evidente. Nel fine settimana ci sono state speculazioni sulle possibili dimissioni del segretario del Tesoro, Scott Bessent – vigorosamente smentite, per ora – poi Elon Musk nel videomessaggio al Congresso della Lega ha ribadito la sua posizione antidazi, prospettando l’ipotesi di un’area di libero scambio fra Stati Uniti ed Europa, e continua a postare contenuti liberoscambisti su X.

Ora nella carrellata degli scontenti è il turno degli investitori trumpiani. Bill Ackman, il più in vista fra gli hedge fund manager che hanno sostenuto la campagna del presidente, è furibondo con la politica dei dazi, e attacca i consiglieri della Casa Bianca che hanno messo in testa al presidente questa trovata. «Per ribadire l’ovvio, non aiuta la posizione negoziale del presidente negoziare accordi mentre i mercati collassano. Chiunque stia raccomandando questa idea al presidente dovrebbe essere licenziato ora».

Ackman non fa nomi, ma è chiaro che il nome sulla bocca di tutti è quello di Peter Navarro, consigliere economico iperprotezionista, falco anticinese e architetto dell’impalcatura tariffaria che sta mandando gambe all’aria i mercati. Forte della copertura del presidente, Navarro va in giro ad insultare gli alleati degli Stati Uniti (alla Ue ha detto: «Ci succhiate il sangue») e ha alzato il livello dello scontro con Elon Musk, chiamandolo con disprezzo «un assemblatore di automobili» e un «egocentrico che non ha mai costruito», anche se non è questa l’esatta espressione che ha usato.

Quando si parla di Navarro, occorre sempre tenere presente che è l’uomo che ha inventato un inesistente esperto di politica commerciale, Ron Nava – anagramma del suo cognome – e per anni lo ha citato come fonte in diversi suoi libri.

La posizione di Dimon

Da segnalare anche la presa di posizione di Jamie Dimon, amministratore delegato di Jp Morgan e democratico di convinzioni assai pragmatiche che finora ha invitato a non eccedere con i pregiudizi contro Trump, e ha contribuito a sdoganarne alcune posizioni fra gli investitori più scettici.

Fino a ieri è stato silente sulla politica dei dazi, ma nella lettera annuale agli azionisti della banca d’affari ha scritto che «i dazi probabilmente faranno crescere l’inflazione e inducono molti a considerare una crescente probabilità di recessione. Se questo menù di dazi causerà una recessione rimane da vedere, ma rallenterà la crescita».

E Dimon ha criticato anche le implicazioni della politica commerciale sulla politica estera americana e sul ruolo di Washington nel mondo: «L’America first va anche bene, finché però non diventa America alone», ha scritto. «Se le alleanze economico-militari del mondo occidentale si frammenteranno, l’America si indebolirà inevitabilmente nel corso del tempo».

Dimon non è un sostenitore di Trump, ma fra tutti i giganti di Wall Street è quello che ha dato il contributo maggiore nel rendere potabile il presidente anche fra gli avversari. Il suo schieramento contro la linea della Casa Bianca è politicamente significativo.

© Riproduzione riservata