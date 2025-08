L’ordine esecutivo rivolto a 90 paesi dà qualche sollievo a chi si è prostrato e punisce i “disobbedienti”, come Canada e Brasile. Confermato il 15 per cento per l’Ue, l’entrata in vigore slitta al 7 agosto. I dubbi sulla legalità di una norma che spetta al Congresso

Nel giorno dell’entrata in vigore dei dazi di Donald Trump il mondo si è svegliato con un nuovo cambio di scenario: la Casa Bianca ha emesso un ordine esecutivo che fissa le quote delle tariffe con tutti i partner commerciali globali.

In alcuni casi, come quello dell’Unione europea, il presidente ha ratificato la percentuale concordata in sede di negoziato, in altri casi ha abbassato le barriere rispetto a ciò che i partner temevano, in altri ancora ha inasprito i costi. Per tutti ha confermato le tariffe di base da cui si parte: 10 per cento per i paesi con cui gli Stati Uniti hanno un surplus commerciale, 15 per cento per quelli con cui hanno un deficit. Le nuove regole entreranno in vigore il 7 agosto e non si applicheranno alle merci caricate sulle navi entro quella data e che saranno sdoganate negli Stati Uniti entro il mese di ottobre.

Fra i paesi che non hanno sperimentato cambiamenti ci sono Regno Unito, Cina e Messico: nei primi due casi sono stati firmati delle bozze di accordo (quello con Pechino sarà sottoposto a una complicata revisione nei prossimi mesi), mentre il Messico è riuscito a estendere il tempo negoziale di altri 90 giorni.

Il messaggio

Il messaggio politico non potrebbe essere più chiaro: a chi si è genuflesso e ha accettato di negoziare con una Casa Bianca decisa a riaffermare nel modo più ruvido la sua posizione di forza sono state risparmiate le sofferenze commerciali più gravi, ma chi si mette di traverso viene punito severamente.

L’ordine esecutivo dice esplicitamente che alcuni paesi sono stati vessati con tariffe più alte rispetto a quelle promesse perché non sono allineati con la politica estera di Washington. «Alcuni partner commerciali, nonostante i negoziati, hanno offerto termini che, secondo il mio giudizio, non affrontano adeguatamente gli sbilanciamenti nelle nostre relazioni di scambio, oppure non si sono allineati a sufficienza con gli Stati Uniti su questioni economiche e di sicurezza nazionale», si legge.

Fra i maltrattati ci sono, ad esempio, il Canada, che vedrà i dazi salire al 35 per cento per tutti i prodotti non coperti dall’accordo trilaterale che include anche il Messico, e la Svizzera, che vedrà barriere del 39 per cento.

Esultano, invece, paesi come Cambogia, Vietnam, Indonesia, Malesia e Thailandia, che rischiavano dazi enormi ma grazie a una postura negoziale supina verso Trump si sono attestati sul 19 per cento. Nello schema precedente, le merci della Cambogia sarebbero state tassate al 49 per cento, e dal governo sono arrivate parole al miele per la Casa Bianca. Anche se i mercati asiatici hanno sofferto l’annuncio.

Molto più delicata la posizione di Taiwan, che a lungo si sentiva il figlio prediletto degli americani in chiave anticinese e con Trump sta affrontando un severo ripensamento del suo ruolo. I dazi per l’isola sono al 20 per cento, ma il presidente, Lai Ching-te, ha detto che si tratta di «tariffe provvisorie», perché le parti devono ancora concludere il negoziato. «Se un accordo finale sarà raggiunto, i dazi potrebbero essere abbassati».

Tensione sui mercati

Le borse europee hanno aperto in ribasso, riflettendo l’imprevedibilità di un presidente che cambia continuamente i termini dei negoziati e costringe il mondo a una continua corsa sulle montagne russe. Ma, più in profondità, i segnali di tensione derivano dal fatto che con questo ordine esecutivo la Casa Bianca comunica formalmente che la guerra commerciale globale è una prospettiva reale, non soltanto la minaccia di un presidente “Taco”, cioè che si tira sempre indietro quando si fa sul serio.

Certo, le percentuali tariffarie su cui si combatte questa guerra non sono quelle minacciate in origine, ma si tratta comunque di un’esibizione di forza messa in atto per smentire chi considerava Trump un fanfarone che sa solo minacciare.

Battaglia legale

Sulla decisione di Trump pende l’ipotesi dell’ennesimo abuso del potere esecutivo. La Costituzione attribuisce esclusivamente al Congresso il potere di regolare dazi e barriere commerciali, e per questo la Casa Bianca si appella all’International Emergency Economic Powers Act (Ieepa), una legge del 1977 che permette al presidente di bloccare degli asset economici in caso di un’emergenza nazionale.

La legge è stata usata per la prima volta durante la crisi degli ostaggi in Iran nel 1979 e poi vi si è fatto ricorso dopo l’11 settembre 2001 per contrastare i finanziamenti del terrorismo internazionale. L’amministrazione Trump ne dà una lettura inedita e spericolata, sostenendo che i dazi sono strumenti con cui il paese si protegge dalle ostilità di partner che ne minacciano la sicurezza con le armi della bilancia commerciale.

Qualche giorno fa il procuratore Brett Shumate, in rappresentanza dell’Amministrazione, ha vigorosamente difeso questa interpretazione davanti a una commissione della Corte d’appello federale di Washington. Shumate ha spiegato che il ricorso all’Ieepa è perfettamente legale, ma ha dovuto ammettere che «nessun presidente ha mai letto la legge in questo modo». I giudici non sembravano affatto convinti dell’ipotesi e nel corso della discussione in aula hanno fatto notare che nel testo dello Ieepa la parola “dazi” non compare nemmeno. Sono soltanto le prime avvisaglie di uno scontro legale sull’estensione del potere esecutivo che è destinato a diventare presto incandescente.

