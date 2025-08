Donald Trump ha imposto i dazi e il cielo non ci è crollato sulla testa. Lo ha scritto sul New York Times Jason Furman, economista di Harvard ed ex consigliere di Barack Obama. Soltanto l’11 per cento del Pil dipende dalle importazioni: se c’è un’economia meglio equipaggiata per affrontare una relativa autarchia è quella americana. Una visione conflittuale del mondo ma dentro questa cornice per Trump conta che gli Usa recuperino posizioni nella scala del declino relativo

Donald Trump ha imposto i dazi e il cielo non ci è crollato sulla testa. Lo ha scritto sul New York Times Jason Furman, economista di Harvard ed ex consigliere di Barack Obama, in un editoriale che ha lasciato sgomenti i profeti dell’apocalisse protezionista.

Furman non si è improvvisamente convertito alla chiesa trumpiana delle barriere doganali. Pensa che i dazi siano misure deleterie che danneggiano le economie, deprimono il mercato del lavoro e allontanano la prospettiva della prosperità, ma allo stesso tempo riconosce che la notizia della fine del mondo – e soprattutto degli Stati Uniti – sotto la scure tariffaria di Trump è fortemente esagerata.

Innanzitutto, perché il piano di dazi presentato la settimana scorsa con un ordine esecutivo della Casa Bianca, che entrerà in vigore il 7 agosto, configura una sostanziale riduzione delle minacce rispetto alle vertiginose percentuali urlate nel primo “Liberation Day”, quello del 2 aprile scorso. I negoziati hanno in una buona misura contenuto iniziative che avrebbero scatenato una guerra commerciale senza ritorno.

Ma l’America non è improvvisamente crollata per gli effetti delle barriere commerciali anche perché, ammette Furman, gli economisti come lui soffrono della «sindrome da squilibrio dei dazi», che si traduce in un’inclinazione a esagerare a dismisura i danni della politica protezionista.

La scommessa

Il voltafaccia sulle aperture commerciali danneggerà l’economia americana in modi e quantità ancora da stabilire, ma la realtà è che la scommessa protezionista della Casa Bianca non è il tragico suicidio collettivo che molti descrivono. Almeno dal punto di vista americano.

Gli Stati Uniti sono la più potente economia della storia, hanno immense risorse naturali, enormi capacità di sviluppo tecnologico, le migliori università del mondo, hanno un mercato del lavoro vivace e un tessuto industriale che nei decenni ha perso quote di competitività ma è sempre in cima alla piramide del progresso umano. La parabola americana degli ultimi decenni è caratterizzata dal declino relativo rispetto ad altre potenze – prima fra tutte ovviamente la Cina – ma spesso non si è insistito abbastanza sull’aggettivo “relativo” per descrivere la traiettoria di crisi.

Soltanto l’11 per cento del Pil degli Stati Uniti dipende dalle importazioni: significa che se c’è un’economia nel mondo che è meglio equipaggiata di tutte le altre per affrontare la strada verso una relativa autarchia è quella americana. Che ha dunque un importante vantaggio competitivo su tutti gli altri paesi: con i dazi può ottenere vantaggi (maggiori entrate ma anche spazio politico di manovra) esponendosi a rischi soltanto relativi.

La politica protezionista di Trump si può leggere anche come una cinica valutazione del rischio in cui gli Stati Uniti hanno meno da perdere rispetto agli altri partner e competitor. Si tratta di un calcolo brutale che si poggia su una visione fatta soltanto di conflittualità e rapporti di forza, dove la logica della competizione prevale su quella della collaborazione, ma all’interno di questo quadro fosco il ragionamento potrebbe essere meno assurdo di quello che gli economisti pensano.

Si valuteranno gli effetti inflattivi su quella classe media che Trump ha promesso di proteggere, si vedrà a chi toccheranno i costi del protezionismo e si metteranno fra parentesi gli illusori sogni di reindustrializzazione che il presidente vende ai diseredati della Rust Belt, ma in quel gioco a somma zero che è il mondo di Trump quello che conta è che gli Stati Uniti recuperano posizioni nella scala del declino relativo, facendo leva sul fatto che nessuna potenza al mondo può fare da sé quanto l’America.

