Trump è finito all’angolo. Le navi dei Pasdaran aggirano il blocco Usa

true false

I negoziati tra Usa e Iran potrebbero tenersi venerdì in Pakistan: è «possibile», ha detto il presidente degli Stati Uniti che ha prolungato il cessate il fuoco tra Usa e Iran. Donald Trump, sempre più disperato, davanti alla crisi di Hormuz, è bloccato anche lui, come lo Stretto che controllano gli iraniani; appare privo, sul piano geostrategico quanto su quello concreto, di una reale via d’uscita. È sotto scacco. Il presidente Usa si dice disposto a concedere altro tempo a Teheran per consenti