Il disegno osceno di Trump per Epstein: i dem vogliono usarlo come arma politica
09 settembre 2025 • 18:46Aggiornato, 09 settembre 2025 • 20:19
La Casa Bianca ha reagito ribadendo che quel disegno è un falso, e falsa è anche la firma di Trump. Trump ha rilanciato con la minaccia di una causa miliardaria contro i media che hanno diffuso la notizia. Ma la difesa appare fragile