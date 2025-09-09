La Casa Bianca ha reagito ribadendo che quel disegno è un falso, e falsa è anche la firma di Trump. Trump ha rilanciato con la minaccia di una causa miliardaria contro i media che hanno diffuso la notizia. Ma la difesa appare fragile

Conoscevamo il volume rilegato in pelle per festeggiare i cinquant’anni di Jeffrey Epstein – correva l’anno 2003 – grazie al lavoro meticoloso del Wall Street Journal, che aveva descritto un disegno e una filastrocca osceni autografati da Donald Trump, ma non aveva potuto pubblicarlo. Questo non aveva impedito al presidente di lanciare un’azione legale chiedendo un risarcimento da 10 miliardi di dollari.

Ora tutto il mondo ha visto il materiale, consegnato lunedì al Congresso in risposta a una rogatoria firmata da James Comer, presidente della commissione di vigilanza della Camera. In poche ore la pagina è diventata un documento politico di primaria importanza. Il tratto del disegno è grossolano, fatto con il pennarello con cui Trump firma ordini esecutivi a raffica: una figura femminile nuda, stilizzata, con pochi dettagli. In basso, la firma “Donald”, piazzata proprio dove il corpo suggerisce l’intimità.

Accanto, uno scambio di battute in rima tra l’autore e il festeggiato: «Abbiamo certe cose in comune, Jeffrey». «Sì, è vero, a pensarci bene». L’epilogo è allusivo e parla di «meravigliosi segreti».

La Casa Bianca ha reagito ribadendo che quel disegno è un falso, e falsa è anche la firma di Trump. Trump ha rilanciato con la minaccia di una causa miliardaria contro i media che hanno diffuso la notizia. Ma la difesa appare fragile: in passato il tycoon ha disegnato schizzi per beneficenza, che sono stati venduti all’asta e sono facilmente rintracciabili. Per gli esperti di calligrafia e grafica, la mano è riconducibile a lui.

Dai documenti ottenuti dal Congresso è emersa anche una foto, sempre legata al 50° compleanno, in cui Epstein regge un gigantesco assegno da 22.500 dollari firmato da Trump, accompagnato da una nota in cui si allude a un legame fra denaro e donne. Che è il cuore del problema per chi accusa Epstein non solo di aver abusato di minori ma di avere gestito un giro di prostituzione minorile per una serie di clienti.

Il nodo politico è evidente. Da anni Trump minimizza il rapporto con Epstein. Disse che «non era un suo grande fan» e aveva raccontato di avere rotto con lui agli inizi della anni Duemila, perciò prima del 2003.

Il dono personale per il cinquantesimo compleanno racconta un legame diverso, più intimo e cameratesco. Non si tratta di una foto a un ricevimento, che può essere liquidata come una coincidenza che non significa molto, ma è un gesto deliberato e personale, affidato a un volume privato e destinato a restare nell’album dei ricordi di un amico.

Per i democratici è la prova che il presidente ha mentito sui legami con il finanziere condannato per molestie e morto suicida in carcere nel 2019. Alcuni chiedono ora che l’intero contenuto del “birthday book” sia acquisito ufficialmente agli atti, per verificare se emergano altri legami compromettenti. La parte più radicale del mondo Maga, che ha messo il caso Epstein al centro del suo universo di complotti, ora denuncia l’ennesima caccia alle streghe contro il presidente. Ma l’imbarazzo resta, perché la pagina non è riducibile a un pettegolezzo.

La politica americana vive di immagini. Qui l’immagine è potente: la firma del presidente trasformata in dettaglio anatomico di una donna nuda, accompagnata da parole che evocano complicità e segreti. Alcuni commentatori conservatori hanno cercato di ridurre la vicenda a una “ragazzata”, altri hanno provato a spostare l’attenzione sulle priorità economiche.

Ma la combinazione di immagine e testo — firma, corpo femminile, segreti condivisi — è difficile da archiviare. Trump prova a rilanciare l’agenda sui confini, sulla sicurezza e sull’economia. Difficilmente aprirà procedimenti giudiziari sul caso, ma il disegno complice al vecchio amico impresentabile rischia di erodere ancora una volta la credibilità del presidente, specialmente presso la sua base. Per l’opinione pubblica moderata, potrebbe sembrare solo l’ennesimo episodio. Ma ha un vantaggio narrativo: è semplice, visuale, immediato.

Il “birthday book” di Epstein non è un dettaglio di costume: è un frammento che torna a galla, trasformando un vecchio gioco grafico in un’arma politica micidiale. Un ricordo privato che, a distanza di oltre vent’anni, diventa pubblico e simbolico, ricordando a tutti quanto sia difficile per Trump recidere i legami del suo passato.

© Riproduzione riservata