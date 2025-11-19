L’ombra della censura sugli Epstein files. Trump: «Meglio parlare delle mie vittorie»

In attesa della firma del presidente, il dipartimento di Giustizia lavora per filtrare il contenuto dei file e contenere i danni. La spaccatura del mondo Maga si fa sempre più profonda. Marjorie Greene: «Gli americani non accetteranno più mezze verità»
Donald Trump è sopravvissuto quando molti lo davano per morto e ha tratto nuova forza dalle circostanze che sembravano indebolirlo. Ma nessun evento come il voto della Camera per costringere il dipartimento di Giustizia a pubblicare i documenti di Epstein ha offerto l’impressione che Trump stesse perdendo il controllo della situazione. Il timore della Casa Bianca è in parte legato ai contenuti potenzialmente compromettenti che potrebbero emergere, ma è soprattutto legato alla consapevolezza che