Il movimento Maga è nato sulla teoria del complotto attorno a una setta di pedofili che gestiva un giro di prostituzione minorile nello scantinato di una pizzeria di Washington, sotto l’egida della famiglia Clinton e della relativa élite democratica.

Ora lo stesso movimento si sta spaccando attorno a un’altra teoria del complotto sullo sfondo della pedofilia e della classe dirigente democratica, quella che riguarda il finanziere Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019 in quello che appariva come un suicidio. La destra trumpiana non ha mai creduto alla ricostruzione ufficiale e da anni chiede la pubblicazione degli “Epstein files”, il faldone che dovrebbe contenere una lista di clienti che partecipavano alla vita dissoluta e criminale del finanziere.

Il cortocircuito

Per questo i più radicali fra i trumpiani hanno perso il controllo quando la procuratrice generale, Pam Bondi, ha chiuso il caso dicendo che Epstein si era suicidato, che non c’era alcuna lista di clienti né prove di ricatti e che l’amministrazione non avrebbe pubblicato i file.

La decisione ha fatto infuriare molti, in particolare Dan Bongino, vicedirettore dell’Fbi, che venerdì scorso non si è presentato al lavoro e sta meditando sul da farsi, e la sua indignazione ha trovato eco in molte voci della destra, mentre i democratici hanno subito capito che la crepa nel fronte avversario andava approfondita, e hanno presentato al Congresso la richiesta di pubblicare i file.

La mozione è stata respinta, con un solo voto repubblicano a favore, ma il deputato dem Ro Khanna ha promesso che riproporrà la richiesta «ancora, ancora e ancora». La congettura è che Trump stesso, che in passato ha avuto rapporti con Epstein, possa fare la sua imbarazzante comparsa nei documenti con cui il finanziere presumibilmente ricattava mezzo establishment.

Trump si è trovato a gestire una bomba a frammentazione piazzata al centro del suo mondo. Prima si è spazientito con i cronisti che gli chiedevano del caso, poi ha minimizzato definendo il caso «noioso», infine ha difeso la procuratrice generale e ha parlato privatamente con i duellanti, invitando tutti alla calma.

Calma che ieri ha perso lui stesso, dicendo chiaramente sul suo social che tutti quelli che credono in questa «stronzata» non possono essere considerati suoi sostenitori. «Questa truffa sarà per sempre chiamata la Bufala di Jeffrey Epstein, e i miei passati sostenitori hanno creduto in questa “stronzata”. Non hanno imparato la lezione e probabilmente non lo faranno mai, visto che sono stati presi in giro dalla sinistra folle per otto lunghi anni».

Il problema è che anche suoi alleati istituzionali, e non solo le voci più scalmanate nella infosfera Maga, chiedono la trasparenza che era stata a lungo promessa sul caso.

Mike Johnson, lo speaker della Camera che finora è stato scudo e spada del presidente al Congresso, ha detto al podcaster Benny Johnson che lui «è per la trasparenza». «È una questione molto delicata, ma dobbiamo pubblicare tutto quello che abbiamo e lasciare che la gente si faccia un’idea», ha concluso.

A giugno, al culmine della lite che ha portato al divorzio fra Trump e Elon Musk, l’ex capo di Doge si è sfogato su X con quella che, con ogni evidenza, riteneva l’accusa più indicibile e infamante verso il presidente: il suo nome, ha scritto, compare nella lista di clienti di Epstein. «È ora di lanciare la vera bomba: Trump è nei file di Epstein. Questa è la vera ragione per cui i documenti non sono stati pubblicati».

Contravvenendo ai suoi costumi di sedicente eroe del free speech, Musk ha cancellato quel post, ma ha continuato a battere su quel tasto, chiedendo la pubblicazione. Le forze che minacciano la tenuta del movimento Maga provengono dal suo interno, non da fuori.

