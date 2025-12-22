Tsunami Epstein su Trump. E Vance cavalca l’onda Maga

Dopo la vicenda dei file «la gente, infuriata, se ne va», dice la fuoriuscita Taylor Greene. Il movimento deflagra nella convention Turning Point, il vicepresidente vuole riunirlo
Mentre il presidente degli Stati Uniti è preso dallo scandalo Epstein, il suo vice J.D.Vance – possibile presidente del futuro – si proietta sul palco Maga, nel pieno delle tensioni interne al movimento. Il suo intervento ad AmericaFest è da equilibrista che cammina sulle divisioni per arrivare fino in fondo alla successione presidenziale: «Non sono qui per fare test di purezza o per fissare linee rosse», ha detto tra le altre cose. Una Maga-Guerra La guerra nel mondo Maga è deflagrata portata