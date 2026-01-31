Docili e umili, come piace a Trump. Le lezioni per i populisti europei

true false

I populisti europei, da Farage a Bardella, da Weidel a Salvini, che hanno corteggiato Trump credevano di costruire una relazione. Dal punto di vista di Trump, non c’era nulla da costruire. C’era solo il gusto della sottomissione

Quando ha minacciato di conquistare la Groenlandia con la forza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha smascherato le illusioni infantili dei suoi ammiratori europei. Dopo aver trascorso anni a coltivare la loro amicizia con lui, i populisti di destra del continente – Nigel Farage nel Regno Unito, Jordan Bardella in Francia, Alice Weidel in Germania, Matteo Salvini in Italia, Robert Fico in Slovacchia, Viktor Orbán in Ungheria e Mateusz Morawiecki in Polonia – si immaginavano compagni