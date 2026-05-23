Trump fa ballare il mondo fra pace e guerra. «L’accordo con l’Iran è molto vicino»

Videocall del tycoon con i leader del Golfo: l’ipotesi è un’estensione della tregua a 60 giorni. Ma intanto gli Usa mostrano di pianificare nuovi attacchi “decisivi”, anche su Hormuz e alle scorte di uranio arricchito. Il New York Times: «Netanyahu escluso dalla partita». E intanto la Francia mette al bando il ministro Ben-Gvir. I mediatori a Teheran: «Non tenete conto dei post del presidente americano»

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Sabato 23 maggio nessuno ha spiegato meglio la situazione del portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baqaei: Iran e Stati Uniti sono contemporaneamente «molto lontani e molto vicini a un accordo». Ma «le opinioni si sono fatte sempre più convergenti»: resta da vedere cosa accadrà nei prossimi tre giorni. Forse sta per arrivare a un memorandum condiviso, forse un patto per il cessate il fuoco di due mesi. Gli Stati Uniti si stanno «avvicinando notevolmente» a finalizzare l'accordo.