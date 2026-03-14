Trump fa propaganda : «Li abbiamo sconfitti». Ma intanto cerca aiuto per sbloccare Hormuz

Il presidente americano ostenta sicurezza: «Abbiamo sconfitto l’Iran». Intanto però chiede a Cina, Francia, Regno Unito e ai «paesi» colpiti dalla chiusura dello Stretto, di aiutarlo a sbloccare la situazione. Secondo Axios Israele sta preparando un intervento di terra in Libano.

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Donald Trump, alla fine, ha colpito anche l’isola del tesoro del greggio iraniano: Kharg, l’atollo prezioso lontano meno di 500 chilometri dallo Stretto di Hormouz, lo snodo vitale del traffico energetico globale ora sotto controllo dei pasdaran. L’esercito americano, riferisce il Comando centrale Usa, ha condotto un attacco di precisione su vasta scala distruggendo «depositi di mine navali, bunker per missili e numerosi altri siti militari». In totale, oltre 90 obiettivi militari sono stati neu