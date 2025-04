Jerome “troppo tardi” Powell sta sbagliando nell’ostinarsi a non tagliare i tassi, come il presidente invoca da tempo con la consueta insistenza. Che l’esecutivo cerchi di influenzare indirettamente le decisioni della Fed non è una grande novità, ma Trump come sempre cerca di piegare le regole istituzionali alle sue esigenze

Donald Trump si è fermato giusto pochi centimetri prima della minaccia esplicita di licenziare il capo della Fed, Jerome Powell, ma il concetto è quello. «La fine del suo mandato non potrebbe arrivare prima!», ha scritto al termine di una tirata sul social Truth scatenata dalla decisione della Banca centrale europea di tagliare i tassi per la settima volta.

La circostanza ha offerto l’occasione per ribadire tutto ciò che invece Jerome “troppo tardi” Powell sta sbagliando nell’ostinarsi a non tagliare i tassi, come il presidente invoca da tempo con la consueta insistenza. «Ieri Powell ha pubblicato un report che era un altro, tipico e completo “casino”», ha scritto il presidente. «Il prezzo del petrolio è basso, i beni alimentari (anche le uova!) vanno giù e gli Usa si stanno arricchendo con i dazi. “Troppo tardi” avrebbe dovuto abbassare i tassi d’interesse, come la Bce, molto tempo fa, ma dovrebbe certamente abbassarli ora», ha concluso il tycoon, evocando le dimissioni di Powell, il cui mandato scade nel 2026.

La Fed dovrebbe agire in modo indipendente dalla politica, e Powell ha ribadito il principio mercoledì in un discorso nel quale ha fatto notare che lo scenario della guerra globale dei dazi di Trump ha messo in conflitto i due scopi principali della Fed: controllare l’inflazione e tutelare il mercato del lavoro.

L’indipendenza della Fed è una «questione di legge», ha detto Powell, ed è «capita e sostenuta al Congresso, dove conta veramente», ha spiegato, riferendosi nemmeno troppo indirettamente alla Casa Bianca. «La gente può dire quello che vuole, va bene, non è un problema, ma facciamo quello che facciamo senza tenere conto della politica o di qualunque altro fattore esterno». Che l’esecutivo cerchi di influenzare indirettamente le decisioni della Fed non è una grande novità, ma Trump come sempre cerca di piegare le regole istituzionali alle sue esigenze, e quando non ce la fa le ignora senza farsi troppi problemi. Nel caso della Fed la disputa è su due livelli: ci sono le divergenze sulla lettura dello scenario economico e quelle sul potere dell’esecutivo sulla banca centrale.

Nel primo livello, gli economisti della Casa Bianca sostengono – contro ogni teoria economica rispettabile – che la politica dei dazi non genera inflazione, quindi la prudenza della Fed è del tutto ingiustificata. Ma la questione più grave è nel secondo livello, quello istituzionale.

Il rischio che con l’accumularsi dei post su Truth si fa sempre meno astratto è che Trump dedica di licenziare Powell, mettendo un’altra tessera nell’ampio mosaico della crisi costituzionale che si sta materializzando fra arresti arbitrari, abusi di potere, minacce ai giudici, interpretazioni iperboliche del testo costituzionale e rifiuti di obbedire alle disposizioni dei tribunali.

Nel caso della Fed, Trump fa leva sula decisione temporanea del capo della Corte suprema, John Roberts, che ha confermato che il presidente può licenziare dirigenti delle agenzie federali.

Ma il precedente è molto fragile, per varie ragioni. Innanzitutto, Roberts ha emesso un parere temporaneo con carattere d’urgenza per confermare i licenziamenti decisi d’imperio da Trump, ma solo in attesa che la Corte arrivi a una decisione definitiva. In secondo luogo, anche un’eventuale decisione non si applicherebbe automaticamente alla Fed, che non è un’agenzia federale come le altre e ha nell’indipendenza dalla politica il suo tratto fondamentale. Secondo Powell, le decisioni delle corti non si applicano alla Banca centrale, ma ha ammesso che stanno «monitorando attentamente» la situazione. Come dire: so che Trump potrebbe licenziarmi da un momento all’altro.

