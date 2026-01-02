Trump “ferma” anche gli uragani: il narcisista lodato da leader pavidi

Una delle principali attività del tycoon è l’autolusinga: quel che spicca è la risposta accondiscendente e arrendevole alla sua prepotenza. Ma se la democrazia può essere smantellata così facilmente negli Stati Uniti, chi può fungere da modello per coloro che combattono regimi autoritari radicati come quelli di Russia e Cina?

Gli osservatori hanno lanciato l'allarme sulle ambizioni autoritarie di Donald Trump da ben prima della sua elezione nel 2016. Dal suo ritorno alla Casa Bianca hanno anche avvertito che i legislatori repubblicani e la maggioranza conservatrice della Corte Suprema avrebbero continuato a favorirlo. Eppure, negli Stati Uniti e nel mondo, i leader continuano ad assecondarlo e ad adularlo. La seconda amministrazione di Trump ha confermato gli avvertimenti più temibili, prendendo di mira agenzie e ist