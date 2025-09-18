A Trump piace il free speech, ma solo il suo. Abc licenzia Kimmel per le parole su Kirk

true false

Con un paio di post sul social Truth, Donald Trump ha parlato di due argomenti importanti che sono parte della stessa storia di limitazione delle libertà a seguito dell’assassinio di Charlie Kirk. Il primo: la Casa Bianca ha designato gli Antifa come «organizzazione terroristica» e ha raccomandato che sui finanziatori di questo gruppo – definito un «malato, pericoloso disastro di sinistra radicale» – siano fatte indagini approfondite. Il secondo: il presidente ha esultato perché lo show di Jimmy