A Trump piace il free speech, ma solo il suo. Abc licenzia Kimmel per le parole su Kirk

L’anchorman è stato “sospeso” dopo le uscite sull’influencer Maga, ma il vero obiettivo è il consolidamento del controllo sui media. La Casa Bianca usa il regolatore delle comunicazioni come braccio dell’attività politica. Stretta securitaria sui gruppi di sinistra
Con un paio di post sul social Truth, Donald Trump ha parlato di due argomenti importanti che sono parte della stessa storia di limitazione delle libertà a seguito dell’assassinio di Charlie Kirk. Il primo: la Casa Bianca ha designato gli Antifa come «organizzazione terroristica» e ha raccomandato che sui finanziatori di questo gruppo – definito un «malato, pericoloso disastro di sinistra radicale» – siano fatte indagini approfondite. Il secondo: il presidente ha esultato perché lo show di Jimmy