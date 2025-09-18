l’escalation autoritaria degli usa

A Trump piace il free speech, ma solo il suo. Abc licenzia Kimmel per le parole su Kirk

Mattia Ferraresi
18 settembre 2025 • 19:54Aggiornato, 18 settembre 2025 • 19:59

L’anchorman è stato “sospeso” dopo le uscite sull’influencer Maga, ma il vero obiettivo è il consolidamento del controllo sui media. La Casa Bianca usa il regolatore delle comunicazioni come braccio dell’attività politica. Stretta securitaria sui gruppi di sinistra

Con un paio di post sul social Truth, Donald Trump ha parlato di due argomenti importanti che sono parte della stessa storia di limitazione delle libertà a seguito dell’assassinio di Charlie Kirk. Il primo: la Casa Bianca ha designato gli Antifa come «organizzazione terroristica» e ha raccomandato che sui finanziatori di questo gruppo – definito un «malato, pericoloso disastro di sinistra radicale» – siano fatte indagini approfondite. Il secondo: il presidente ha esultato perché lo show di Jimmy

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)