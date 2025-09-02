Mentre Cina, Russia, India e un’altra manciata di alleati convocati da Xi mostrano gaudenti l’impalcatura dell’ordine mondiale a trazione non-occidentale che stanno costruendo – oggi il presidente cinese, dopo aver mostrato nei giorni scorsi i suoi strumenti di soft power e diplomazia, passerà alla più esplicita esibizione per i viali di Pechino di missili ipersonici, testate che possono portare armi atomiche, droni sottomarini e altro materiale militare – il principale, se non unico, destinatario del loro messaggio, Donald Trump, continua a girare a vuoto in patria.

A parte dichiarare di «non essere preoccupato» per l’asse contro gli Usa formatosi tra Russia e Cina, l’ultimo annuncio per distrarre l’opinione pubblica è quello dello spostamento del quartier generale dello Space Command dal Colorado all’Alabama, questione di poca costanza e molta partigianeria, visto che gli Stati competono per l’indotto che deriva da queste decisioni. Ma l’annuncio fatto trapelare come decisivo per le sorti del mondo si è rivelato tutto sommato una notizia locale.

Opposizione dei tribunali

Intanto, i tribunali continuano a mettere sabbia negli ingranaggi con cui la Casa Bianca vuole forzare una torsione in senso autoritario del sistema, e dove non sono i soliti giudici che Trump bolla come politicizzati e animosi a intervenire, ci pensano i litigi fra le varie correnti dell’universo Maga ad allungare il conto dei danni autoinflitti dall’amministrazione. Un tribunale federale della California ha decretato che il dispiegamento delle truppe della guardia nazionale durante l’estate a Los Angeles era illegale, cosa che ha fatto esplodere di gioia il governatore, Gavin Newsom, il democratico che più di ogni altro si sta dando da fare per sfidare Trump sul suo stesso terreno populista.

«Trump ha perso ancora», ha scritto su X, tutto in maiuscolo. «I tribunali sono d’accordo: la sua militarizzazione delle strade e l’uso di militari contro i cittadini americani è illegale». La speranza degli avversari di Trump è che pronunciamenti di questo genere arrivino a deprimere – e inevitabilmente la faccenda arriverà alla Corte suprema – definitivamente i tentativi della Casa Bianca di usare le forze armate federali per arrogare su di sé il potere di regolare l’ordine pubblico.

Ieri Trump è ritornato sull’infiammata vicenda di Chicago, il suo prossimo obiettivo dopo le disposizioni securitarie emanate su Washington. «Chicago è la città peggiore e più pericolosa al mondo, di gran lunga», ha scritto ieri il presidente sul social Truth, e se l’è presa con il governatore dell’Illinois, J.B. Pritzker: «Ha disperatamente bisogno d’aiuto, semplicemente non lo sa ancora. Risolverò il problema del crimine rapidamente, come ho fatto a Washington. Durante l’estate la Casa Bianca ha detto che la città sarà «probabilmente la prossima», dove verrà inviata la Guardia nazionale, ma non ha elaborato un piano dettagliato.

I democratici locali sono corsi preventivamente ai ripari: il sindaco, Brandon Johnson, ha firmato un ordine esecutivo con cui ordina alla polizia locale di non collaborare con le truppe federali che il presidente potrebbe eventualmente dispiegare nella città.

Scontro sanitario

Non meno corrosiva per Trump è la guerra intestina che si è aperta nel suo stesso campo. A dividere l’universo trumpiano non è più soltanto la dialettica tra i fedelissimi e i repubblicani tradizionali, ma anche lo scontro tra l’ortodossia Maga e quella Maha (Make America Healthy Again), credenza parallela guidata da Robert F. Kennedy Jr. e costruita come grimaldello politico sulla salute pubblica. Kennedy, segretario della Salute, sta tentando di riplasmare il ruolo delle agenzie sanitarie secondo un nuovo paradigma ostile ai vaccini e incline alle medicine alternative. Ma l’esperimento sta mostrando tutta la sua fragilità, più simile a un accrocchio di personalità in conflitto che a un progetto di governo.

Il segnale più evidente è arrivato con le dimissioni di Vinay Prasad, nominato a capo della divisione vaccini della Fda e costretto a lasciare dopo meno di tre mesi tra polemiche e accuse di incompetenza. Kennedy lo ha voluto di nuovo al suo posto, sfidando i critici che lo giudicavano troppo permissivo sui vaccini, e forzando la mano alla Casa Bianca.

Poco dopo è toccato alla direttrice del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), Susan Monarez, defenestrata per non aver allineato l’agenzia alle tesi anti-vaccinali del segretario: una cacciata che ha lasciato i centri per il controllo delle malattie in uno stato di paralisi e incertezza. Nel giro di poche settimane, la catena di comando sanitaria è stata sconvolta, con effetti immediati sull’operatività delle strutture federali.

A completare il quadro sono le nomine dal sapore più mediatico che istituzionale: dalla scelta di Casey Means, influencer della dieta “paleo” e sostenitrice del latte crudo, come prossimo Surgeon General, all’arruolamento di personaggi legati al mondo del wellness e dei social.

Perfino il primo rapporto della commissione Maha è stato bollato come dilettantesco, pieno di refusi e citazioni inventate. Ne risulta un’amministrazione divisa, in cui Trump continua a rivendicare la Maha come simbolo della sua crociata anti-establishment, ma che agli occhi di molti repubblicani appare ormai come un generatore di caos, pronto a indebolire ulteriormente la capacità di governo proprio mentre il presidente si trova accerchiato da avversari interni ed esterni.

